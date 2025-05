Varias razones alejaron a Doohan de Alpine y le abrieron un hueco a Franco Colapinto

La partida del australiano no se explica sólo por quién está detrás sino por la floja temporada que tuvo: malos resultados, choques y sanciones lo dejaron out. Para ese entonces, el argentino ya shockeaba al mundo.

La mesa está servida. Después de seis carreras (más una del 2024), Jack Doohan dejará su butaca en Alpine y se la cederá a Franco Colapinto. Ahora bien, ¿qué hay detrás de su salida? Sería ingenuo creer que la velocidad, el carisma y el marketing son las únicas razones por las que el bonaerense le birló el puesto -aunque son muy buenas-. Si el australiano hubiera capitalizado su tiempo en el equipo, sumado puntos, girado a un ritmo similar al de su compañero y no hubiera causado daños millonarios, seguiría ahí por más que el que estuviera atrás fuera Ayrton Senna, Sin embargo, pisó el palito en cada uno de los ítem. En contraparte, cuando le tocó probar su valía, el pibe de 21 años se llevó puesta a la Máxima…

Aclarando que las comparaciones son difíciles de hacer, ya que cada auto es un mundo y más aún en temporadas distintas, no hay que indagar demasiado para comprobar que lo del argentino fue más positivo: en su primera carrera, cuando era un inexperto que estaba acostumbrado a los autos de Fórmula 2 y se vio ante el desafío de correr junto a Lewis Hamilton, Max Verstappen y compañía, Colapinto ganó seis puestos y finalizó 12° en Monza… ¡arriba de un Williams que terminó penúltimo en el campeonato de constructores!

En las siguientes cuatro fechas, ese fue su piso, habiendo conseguido resultados que retumbaron en todo el mundo: sumó puntos en su segundo GP, por un 8° puesto en Azerbaiyán, y en su cuarto, por un 10° lugar en Austin. Jack, con mucha más preparación previa, ni siquiera se le acercó.

Colapinto ilusionó, y

Doohan, todo lo contrario

La mano arrancó torcida en el lugar en el que mejor le debería haber ido, su hogar, Australia, donde se dio una piña en la primera vuelta después de que se le piantara el auto bajo la lluvia. Condicionado, dado que fue un golpazo para la moral, el oriundo de Gold Coast no logró revertir la situación en los Grandes Premios siguientes. En China, el segundo que corrió, no sólo hubo errores sino sanciones. En plural.

Por una mala maniobra en la Sprint, en la que terminó último, y otra más en la carrera principal, en la que fue 13° luego de que descalificaran a tres autos -fue su mejor resultado-, el piloto de Alpine perdió cuatro puntos en la superlicencia. Su producción en Japón, donde desintegró el A525 por un error zonzo (no desactivó el DRS a tiempo), no ayudó a disipar los rumores en torno al ascenso de Colapinto. Mucho menos el 14° puesto en Bahrein, donde Pierre Gasly combatió con los equipos de punta y resultó 7°; el 17° lugar en Arabia Saudita y, como la gota que rebalsó el vaso, todo lo acontecido en Miami. Haber sido 16° en la Sprint no estuvo tan mal comparándolo con cómo le fue en la final, en la que se estrelló en la primera vuelta -como en Melbourne- y abandonó.

“Fue un cierre difícil para nuestro fin de semana. El foco pasa a las próximas carreras. Tenemos toda la semana por delante para resetear y trabajar para las tres fechas al hilo que se vienen en el inicio de la temporada europea”, sostuvo Doohan, esperanzado con tener algo más de tiempo para demostrar sus cualidades. Sin embargo, como comunicó Olé al momento de anunciar la llegada de Colapinto a Enstone en carácter de piloto reserva, no iban a ser más de cinco o seis fechas y se evaluaría su performance. Las tuvo. No las aprovechó. Ahora, a abrirle paso a Franco, por quien Flavio Briatore (asesor) hizo mucha fuerza. “Es nuestro proyecto más importante”, dijo alguna vez y actuó en consecuencia. Empieza una nueva era.