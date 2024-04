Vásquez: «Hay un Gobierno que al parecer diseñó su estrategia en el marco de hacer sufrir a la gente»

El secretario general de CTA en Formosa, Néstor Vázquez visitó el piso de Expres en Radio en donde habló acerca de los despidos a nivel provincial y Nacional y aseveró que hay un Gobierno que diseñó su estrategia en el marco de hacer sufrir a la gente, al mismo tiempo que opinó que las políticas de Milei son la continuidad del menemismo, en donde se decía que hay que achicar el Estado para engrandecer la Nación.

Vásquez comenzó diciendo: «en el caso de Formosa, según un informe que tenemos, unos 126 trabajadores fueron despedidos en el área de salud, estos han sido despedidos en su momento, a raíz de ello habíamos realizado una asamblea y debemos decir que solo unas 50 han participado de la misma y no todos eran los trabajadores que habían sido despedidos».

«En esa asamblea habíamos quedado en hacer una marcha al ministerio de Desarrollo Humano porque necesitábamos que esa decisión que habíamos tomado tenga dos abordajes, por un lado los político y por el otro ver cómo incursionar desde el punto de vista judicial que es donde entraron los abogados”, acotó.

“Fuimos al Ministerio y solo habían 4 personas despedidas, situación que nos ha causado más tristeza de la que ya teníamos, no entendemos porque han hecho eso, quizás algunos se habían respaldado por el sector político o vieron otro cauce para tratar de recuperar sus puestos de trabajo. Creo que si estaban todos los despedidos en la marcha, la historia hubiese sido otra porque es una relación de fuerza diferente”, señaló.

“En la provincia no nos han dicho porque han despedido a tanta gente. No tenemos posibilidad de hablar con los funcionarios, será que hay animosidades con ATE, situación que debe terminar porque nosotros necesitamos tener una buena relación con el Gobierno de la provincia, teniendo en cuenta el contexto nacional”, acotó.

Educación

“Debemos decir que también se vivieron despidos en el área de educación, nosotros los hemos atendido, eran unos 5 o 6. Hemos realizado asambleas, pero ellos han dejado de venir, no sabemos qué sucedió con estos trabajadores”.

Es triste tener que decir que en 40 años de democracia, las decisiones fueron transversales a los gobiernos y hay cuestiones que resolver en materia de precariedad laboral, esto es una falta de respeto al trabajador. Creo que lo que tiene que hacer la clase política en general, es que exijan los derechos laborales.

Despidos en organismos

del Estado

“Creo que los trabajadores estamos en una situación muy difícil. Hay un Gobierno que al parecer diseñó su estrategia en el marco de hacer sufrir a la gente con los decires que hay que reducir el gasto público, esto solo se llega con los despidos masivos en el Estado y tratando de apartarse de la gente, como ejemplo está lo de la privatización de la salud. Pone a los leones a cuidar a las ovejas, es lo que nos está sucediendo”.

“Hay una política nefasta por parte de Nación y esta no puede ser tolerada por la ciudadanía y creo que en ese sentido decimos que nos necesitamos entre todos”, señaló el dirigente de la CTA.

Puestos por militancia

“No me animo a hablar de que se dieron puestos a militantes, creo que en Argentina somos todos argentinos y necesitamos trabajar. No creo que Raúl Alfonsín cuando asumió la presidencia haya pensado en que los que ingresaron en la época del proceso militar, los iba a despedir, después de él vino Carlos Menem y ahí sí se han dado despidos. Este Gobierno es la continuidad del menemismo, porque éste decía que hay que achicar el Estado para engrandecer la Nación”.