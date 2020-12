Vázquez, a favor de la jubilación obligatoria de quienes cumplan edad y requisitos

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Néstor Vázquez, secretario general de ATE Formosa, se refirió a la modificación parcial del Decreto- Ley 696/78- Estatuto para el personal de la administración pública provincial aprobado anoche en la Cámara de Diputados, por el cual los trabajadores deberán jubilarse ni bien complementen los requisitos, ya que, si no inicia el trámite, lo hará el Estado.

“La modificación se realizará en puntos de la 696 que es un Decreto Ley firmado en el año 1978 por el gobernador de facto Colombo; es para que cuando se cumpla la edad todos los compañeros y compañeras se retiren, en el caso de no ser así darán un mes de plazo para que uno presente los papeles, de lo contrario lo hará en forma definitiva el Estado; es una forma compulsiva para la jubilación, donde directamente hay que jubilarse si o si”, comenzó diciendo Vázquez.

A continuación, el gremialista indicó que “nosotros siempre veníamos planteando la necesidad de que cuando se llegue a la edad jubilatoria que no la eleven porque con eso se taponaría el ingreso de gente joven. Ahora nosotros en ese sentido no es que hay muchas observaciones, lo que uno puede cuestionar es la forma, ya que sacar así de la noche a la mañana una normativa donde van a tocar la forma jubilatoria no está bien, por lo menos debería haber más discusión con los representantes de los trabajadores y eso no ocurre, lo cual es absolutamente reprochable”.

Consultado si es que mucha gente no se quiere jubilar porque la diferencia salarial entre un empleado activo con un pasivo es grande, respondió: “en ese sentido creo que está garantizado el 82% móvil”.

Sostuvo en este sentido que “ahora no se modifica la Ley Previsional, sino el Estatuto del Empleado Público que tiene que ver con la 696, donde habla de un retiro obligatorio del empleado cuando tenga los años y requisitos cumplidos, no hay alternativa”.

