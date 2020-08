“Es poco lo que se avanza con los estatales en el interior provincial”

Compartir

Néstor Vázquez, delegado de ATE en Formosa, visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de cómo se encuentran trabajando desde el gremio ante la pandemia de coronavirus, sobre todo en localidades del interior provincial.

“Es una historia reiterada, venimos haciendo una caracterización desde que estamos en el sindicato, desde mucho antes quizás, es como que vemos que es poco lo que avanza en el caso de los trabajadores estatales, por ahí en algunos municipios se mejoró la situación bastante, en otros no, son momentos que uno conocía de inicio de esto, por ahí había por ejemplo candidatos a intendentes del mismo partido, por ahí el que estaba en la intendencia perdía las elecciones, ese hombre lo que hacía era pasar a planta permanente porque ya les correspondía, por estar trabajando el tiempo, además a lo mejor les daba una categoría y el que ganaba las elecciones quizás venía y vetaba esa ordenanza, esa es una permanente que hoy después de mucho tiempo seguimos en la misma temática”, aseguró.

“Ya con los años que tenemos de democracia eso debería terminar, creo que es necesario que la clase política ponga un poco la mirada ahí y en el comportamiento de personas que por ahí violentan las normas que nos rigen a todos”, expresó.

“Hay una deuda de la clase política que es transversal a los gobiernos, por ejemplo, la precariedad laboral y a nosotros cuando vino Macri nos echaron compañeros incluso del Consejo Directivo que tenían 18 años de antigüedad. Eso se puede hacer, pero no se debería hacer, se debe respetar el derecho de los trabajadores porque un empleado con dos años de antigüedad debería adquirir sus derechos de no despidos, hay compañeros que echaron de Agricultura Familiar, de Senasa, hay cientos de compañeros en el país del estado nacional que fueron despedidos por una cuestión antojadiza del gobierno saliente de Mauricio Macri”, denunció.

Asintió que “el patrón no quiere que el trabajador conozca sus derechos, porque si los conoce va a empezar a defenderse y a decir las cosas como son”.

“El ámbito del trabajo es la segunda casa del trabajador, una vez que ya cumplió con su jornada laboral lo que debería hacer el obrero es tener la libertad de poder ser libre en el pensamiento y poder participar de las actividades que le gusta con absoluta libertad; pero a veces cuando uno está tan precarizado, es tan frágil la situación laboral siempre uno está a la defensiva pretendiendo quedar bien con el patrón, pretendiendo no contradecir ni reclamar sus derechos porque se puede enojar y despedir”, aseveró Vázquez.

Destacó que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo entonces “deberíamos todos cuidar al movimiento obrero porque en realidad no hay otra herramienta; la dirigencia sindical es cuestionada en muchas partes, en Argentina también, el sindicalismo está cuestionado por la sociedad pero al mismo tiempo no hay ninguna organización que pueda representar que sirva como herramienta de organización para los trabajadores que no sea el sindicalismo”.

“Los trabajadores tienen que participar de la vida interna de la organización sindical porque hay sindicatos que quizás tienen comportamientos reprochables, pero es por inacción y quietud de sus afiliados; se debería dejar de señalar con el dedo que el Presidente o el Gobernador tienen la culpa y empezar a mirarnos desde adentro para ver hasta dónde somos responsables como clase trabajadora de lo que nos pasa”, dijo.

Destacó que “ATE es un ámbito de encuentro de la clase trabajadora y ahí no hacemos miramiento para nadie. Allí abordamos la problemática nuestra y tratamos de llevar adelante en conjunto; cuando vamos a los municipios del interior les decimos que no nos dividan por fracciones o colores. Nosotros debemos juntarnos por nuestros problemas porque osino nos debilitamos”.

Ayudar al empleado estatal

“Lo que tratamos de hacer es ayudar a los compañeros que van por el gremio a llevar sus problemas; nosotros no vamos a lucha por los trabajadores sino con ellos, y para eso necesariamente los compañeros tienen que tener la voluntad de querer hacer algo por sus derechos”, asintió el gremialista.

Aumento de sueldo

“Nosotros habíamos pedido el 20% de incremento salarial, para por lo menos recuperar lo perdido ya que venimos perdiendo desde hace bastante tiempo, a tal punto que para no ser pobre tenés que tener $40.000 de sueldo y para no estar en la indigencia $17.000, en el interior tenemos compañeros que ganan $ 4.000, entonces están muy por debajo de lo necesario para tener una vida digna, en ese contexto este 5% otorgado por el Gobierno es insuficiente pero también es cierto que en el actual contexto tenemos que morar el todo y al hacerlo nos damos cuenta que estamos en un país endeudado, con fabricas quebradas, etc”, aseveró.