Vázquez: “Es poco lo que se avanza con los trabajadores estatales en el interior”

Néstor Vázquez, delegado de ATE en Formosa, visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de cómo se encuentran trabajando desde el gremio ante la pandemia de coronavirus, sobre todo en localidades del interior provincial.

“Es una historia reiterada, venimos haciendo una caracterización desde que estamos en el sindicato, desde mucho antes quizás, es como que vemos que es poco lo que avanza en el caso de los trabajadores estatales, por ahí en algunos municipios se mejoró la situación bastante, en otros no, son momentos que uno conocía de inicio de esto, por ahí había por ejemplo candidatos a intendentes del mismo partido, por ahí el que estaba en la intendencia perdía las elecciones, ese hombre lo que hacía era pasar a planta permanente porque ya les correspondía, por estar trabajando el tiempo, además a lo mejor les daba una categoría y el que ganaba las elecciones quizás venía y vetaba esa ordenanza, esa es una permanente que hoy después de mucho tiempo seguimos en la misma temática”, aseguró.

“Ya con los años que tenemos de democracia eso debería terminar, creo que es necesario que la clase política ponga un poco la mirada ahí y en el comportamiento de personas que por ahí violentan las normas que nos rigen a todos”, expresó.

“Hay una deuda de la clase política que es transversal a los gobiernos, por ejemplo la precariedad laboral y a nosotros cuando vino Macri nos echaron compañeros incluso del Consejo Directivo que tenían 18 años de antigüedad. Eso se puede hacer, pero no se debería hacer, se debe respetar el derecho de los trabajadores porque un empleado con dos años de antigüedad debería adquirir sus derechos de no despidos, hay compañeros que echaron de Agricultura Familiar, de Senasa, hay cientos de compañeros en el país del estado nacional que fueron despedidos por una cuestión antojadiza del gobierno saliente de Mauricio Macri”, denunció.