Vecina del barrio Nueva Pompeya valoró la construcción de veredas: «Nos cambió la vida»

En el mes de julio, el coordinador de la Corriente Clasista y Combativa Formosa, Cristian Castellano anunció junto al responsable de la Secretaría de Integración Urbana –SISU- en Formosa, Nahuel Blanco la ejecución del proyecto de red peatonal, arbolado público y equipamiento urbano que incluiría al 80% del barrio Nueva Pompeya, lo cual actualmente se encuentra en plena ejecución y los vecinos de la zona se mostraron más que conformes.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Silvia – una vecina del conglomerado que vive allí desde hace 43 años- se mostró muy contenta e indicó que «con la obra nos cambiaron la vida, yo estoy muy agradecida».

«Casi está terminado el trabajo de veredas, gracias a eso por lo menos los días de lluvia no nos embarramos ya que no contamos con ripio, solamente tenemos calles de tierra. Yo desde hace 43 años que vivo en el barrio, nunca tuvimos veredas, salíamos como podíamos», comenzó.

Seguidamente expuso que «esto realmente nos cambia la vida, porque cuando llovía no podíamos entrar ni salir, era muy complicado ir a cumplir con nuestras responsabilidades».

«Sinceramente estas veredas nos cambiaron la vida, yo estoy muy contenta porque desde hace 43 años que lo esperaba», agregó.

Seguidamente, al hablar de otra mejoría comentó: «también los vecinos nos juntamos y compramos camiones de escombros para tirar en la calle principal y así arreglarla, porque si llueve no se puede salir del barrio, no hay zapatilla que aguante».

«Es la Corriente Clasista y Combativa la que lleva adelante los trabajos, ellos gestionaron el trabajo que ya se había realizado en Villa del Carmen, y ahora pasaron para nuestro barrio, gracias a la gestión de Cristian Castellano. Es muy lindo, para nosotros como vecinos es un enorme logro, nos cambia la calidad de vida. Yo estoy muy contenta», cerró la vecina.

Finalmente, cabe decir que también se presentaron proyectos similares que de aprobarse beneficiarían a los barrios Carlitos Menem Junior y Santa Isabel.

