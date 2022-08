Vecina reclama conexión para tener agua potable en Bº El Porvenir

Compartir

Edith, una vecina de la manaza D del barrio El Porvenir en contacto con el Grupo de Medios TVO denunció que desde hace días se encuentra sin el servicio de agua potable, situación que no solo atraviesa ella, ya que se replica en toda la cuadra. Indicó que pese a acercarse en varias oportunidades a Aguas de Formosa no tiene respuestas. «Lo único que quiero es tener agua, que me hagan la conexión como corresponde, y lógicamente no me aparto de pagar por el servicio», aseveró.

«No tenemos conexión y por eso desde Aguas de Formosa no nos hacen caso. No puedo decir que vivimos eternamente sin agua, pero en mi caso particular desde el día lunes estoy sin el vital líquido», comenzó diciendo.

Seguidamente expuso: «mi marido fue a la oficina que Aguas de Formosa tiene acá en la zona norte, y le dijeron que iba a venir una cuadrilla, pero eso no pasó; ellos nos dijeron que nosotros tenemos conexión clandestina».

«Cuando nos entregaron el inmueble tuvimos dos años de gracia con el tema de los servicios. Con la energía eléctrica, por ejemplo, me fui a REFSA e hice los trámites para bajar la luz como corresponde y a mi nombre. Ahora estoy insistiendo para que venga la gente de Aguas», confió Edith.

En este marco, la mujer comentó que cuando le entregaron el módulo no contaba con la conexión de agua. «Ellos me dicen que vaya y me informe porqué tengo la conexión clandestina, pero a dónde encuentro a quienes construyeron la vivienda. Lo único que quiero es que vengan y me instalen la red de agua».

«Todos los vecinos están enganchados, casi nadie paga por este servicio», disparó y dejó en claro que «lo único que solicito es que me hagan la conexión a este servicio básico, yo voy a pagar como corresponde. No tengo ningún problema en abonar, pero necesito contar con el vital líquido, así no se puede vivir más».

Añadió que debido a esta situación «estoy comprando bidones de agua para tomar, me tengo que ir a la casa de familiares a lavar la ropa y bañar, así ya no se puede más. Necesito que se acerque la gente de Aguas de Formosa y haga su trabajo».

«Quiero que se hagan cargo, me tienen como una loca, todos los días vamos, si no voy yo lo hace mi marido, pero nadie nos hace caso. Ya pasaron varios días y no me dan soluciones, lo único que me dicen es que ya va a venir la cuadrilla, pero no lo hace», insistió.

«Cuando me acerqué a la oficina de Aguas me salían con la excusa de que no podía reclamar porque no tenía boleta, entonces les expliqué que necesito que me pagan todo como corresponde para tener boleta y abonar por el servicio, pero la única respuesta que me daban era que me iban a avisar», finalizó diciendo la mujer.

