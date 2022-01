Vecino de Villa del Carmen dijo que espera que se cumpla con la promesa de analizar la zona para ampliar la red de agua potable

Compartir

Linkedin Print

El lunes a la noche, decenas de vecinos del barrio Villa del Carmen comenzaron un corte sobre RN 11, en el acceso sur de la ciudad, para reclamar por agua potable ya que desde hace días no contaban con el vital líquido. Pasado el mediodía del martes y tras llegar a un acuerdo con las autoridades la medida de fuerza fue levantada liberando totalmente el paso.

Sergio, vecino del conglomerado, en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que «decidimos levantar el corte porque llegamos a un acuerdo con la Defensoría del Pueblo como mediador, donde nos prometieron que iban a traer tanques con agua, eso efectivamente ya se cumplió».

«Ahora los vecinos por lo menos tenemos tanques de donde ir a acarrear el agua; tanto la Defensoría del Pueblo como los representantes del SPAP y de Aguas de Formosa se comprometieron a venir al barrio para ver la zona y así tomar una determinación para ampliar la red de agua potable», aseveró.

Seguidamente el mismo comentó que uno de los problemas con los que se encuentran a la hora de acceder al vital liquido por la red es la situación irregular de la mayoría de los terrenos, pero «también se comprometieron a traer a gente de Catastro para que se mensure y todo se vaya ordenando. En la zona donde estoy la gente vino, agarró terreno y armó su casa, son terrenos fiscales aparentemente».

«Por suerte llegamos a un acuerdo y tuvimos respuesta inmediata», valoró diciendo Sergio.

Reunión

Vale recordar que después del mediodía del martes se llevó a cabo una reunión de trabajo entre vecinos y autoridades donde medió la Defensoría del Pueblo de Formosa, y tras un prolongado intercambio de posturas y opiniones sobre la faltante de agua potable se llegó a un acuerdo que consistía en la colocación de tanques en diferentes puntos del conglomerado, los que serán abastecidos por la empresa Aguas de Formosa de manera permanente.

Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo se solicitó a la Empresa prestataria del servicio que proceda a concretar un inmediato relevamiento en toda la zona, ante la gran existencia de quintas y propiedades privadas con piletas de natación que no poseen ningún «sistema medido» y pagan actualmente una cifra que no se condice con el uso del agua potable. «Es necesario que se les instale medidores y de esta manera tengamos las garantías necesarias de que un bien indispensable, llegue a todos y especialmente a las franjas sociales más vulnerables, pues es de público conocimiento que, en varios de esos lugares, se llevan adelante eventos sociales y otros acontecimientos, con los cuales sus responsables están lucrando y al mismo tiempo no existen medidores que determine que cada quien pague lo que consume, como sucede en otros lugares de la ciudad», aseveró el Defensor Leonado Gialluca.

Participaron del encuentro los vecinos del barrio Villa del Carmen: Lucas Álvarez, Ruiz Rubén y Ramos Sergio; el Gerente General de Aguas de Formosa, Alfredo Gusberti; el Gerente Interino de Saneamiento del SPAP, el Ing. Emilio Cayetano Duarte y las Asesoras Letradas Dra. María Alejandra Trinidad, Dra. Andrea Barrios y el Dr. Leonardo Sánchez.

Compartir

Linkedin Print