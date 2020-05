Vecino denunció que le cobraron $500 extras por abonar dos facturas en un Rapipago

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un vecino contó que se vio damnificado por el cobro extra del Rapipago ubicado en el interior de un conocido supermercado de bandera internacional ubicado en avenida Maradona y Somacal (Circuito Cinco) donde por el abono de dos facturas pagó un extra de $500. El mismo dejó en claro que ya realizó la denuncia ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

«El jueves me presenté a pagar el plan de mi vehículo el cual es de $20.000 y me manifiesta el cajero que debo abonar $300 por un adicional que ellos cobran; después quise pagar internet ($2400) también me dijo que me cobraba otro adicional, pero de $200, en total eran $500 de dos facturas que pagué», comenzó relatando el hombre.

Y continuó: «creo que es demasiado, porque son $500 de adicional que me cobran ellos por usar el servicio de Rapipago».

Disparó que «se excedieron demasiado porque estamos ante una situación económica donde la plata no alcanza y pese a ello nosotros tratamos de pagar nuestros impuestos, nuestras cosas y que te cobren esta cantidad es mucho».

«Yo llamé a Defensa al Consumidor y me manifestaron que ya tienen denuncias sobre ese Rapipago que se encuentra dentro del Changomas ubicado en avenida Maradona y Somacal. Me dijeron que iban a tomar medidas, y que me iban a tomar la denuncia», asintió.

Agregó además el vecino que «uno está acostumbrado a que le cobren 10 o 20 pesos demás, pero $500 es una barbaridad. Yo suelo pagar en el Pago Fácil que está frente al Hospital Distrital 8 y solo me cobran de $10 a $20 por cada factura que abono» y aclaró: «para demostrar lo que digo tengo los tickets donde figura como pago de servicio adicional tantos pesos».

«Pienso que se deben tomar medidas en este sentido, no puede ser que sigan estafando a la gente de esta manera. Defensa al Consumidor y Usuario está realizando muy buenos controles, pero debería sumar más personal para estos casos», expuso.

«Este Rapipago ya tiene denuncias similares a las mías. Es importante denunciar para que otras personas no pasen por lo mismo», cerró diciendo el mismo.