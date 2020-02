Vecinos aseguran que fueron estafados en la compra de terrenos y ahora temen perder todo

Compartir

Unas 100 familias que residen en un sector de la ciudad ubicado detrás de «Tiro Federal» temen ser desalojadas luego de haber sido estafadas en la compra de terrenos de la zona por la que pagaron sumas de dinero, algunos en cuotas, otros de contado y realizaron la construcción de sus casas. El hombre que les vendió el lugar despareció y no les brinda explicaciones de lo ocurrido, ya que ahora apareció un supuesto dueño que sería testaferro y reclama por el lugar, algo que les genera mucha angustia debido a la gran inversión que hicieron para residir allí donde la mayoría tiene casas de material.

En ese marco Selva, una de las vecinas de la zona en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo ocurrido. «Desde el domingo están los policías censando, tratando de ubicar a todos los vecinos que vivimos por acá, yo desde hace un año estoy acá y ahora apareció un testaferro del lugar que lo reclama. Yo me acuerdo que cuando habíamos comprado el terreno había un supuesto dueño, pero cuando fuimos a averiguar en tierras era todo fiscal entonces ahora después de un año apareció un testaferro diciendo que es dueño y quiere desalojar a todas las personas que están acá, nos dan un plazo para que dejemos el lugar, Informaciones ya tomó las denuncias de más de 50 familias y faltan más por tomar», dijo la vecina.

Asimismo contó que «el domingo hubo una reunión entre los vecinos donde comentaron que apareció este testaferro y dijo que tenían que desalojar todo el lugar y demás, pero desde la Comisaría Namqom dijeron que iban a estar informando a las familias sobre en qué situación está el terreno, lo que queremos saber legalmente es la situación de esto, si el terreno tiene dueño o si es fiscal».

También relató que el hombre que les vendió el lugar «nos dijo que era de él, que tenía todos los papeles por juzgado, en ese entonces eran 120 mil pesos lo que pagamos pero hasta hace poco estuvo vendiendo a 300 mil pesos, dijo que era de su propiedad y que cuando terminemos de pagar la cuota nos iba a llevar al juzgado de paz que está en Juan Domingo Perón y nos iba a hacer firmar un papel y demás, esa fue la promesa de él, pero lo más triste es que acá hay familias que hasta hace días estuvieron pagando 50 mil pesos, hay personas que habían entregado la plata entera, hay otras familias que han gastado casi 2 millones de pesos en levantar su casa y no puede ser lo que ocurre”.

Respecto a la persona que les vendió el terreno dijo que «no vive acá, tiene su casita hecha de material pero no está acá, desapareció, se puso a llamar continuamente a los vecinos amenazándolos de que él va a ir preso solo 3 días porque va a pagar la fianza, que tiene plata y demás. Se burla de nosotros, aparte hay mucha gente en contra que tiene papeles donde él sí vendió los terrenos, es impresionante la inversión que hay acá».

«Somos más o menos 100 familias, queremos saber qué pasa exactamente con esto porque si vamos a Tierras nos dicen una cosa, en otro lado nos dicen otra, no sabemos si legalmente tiene dueño o es un predio municipal ya que supuestamente es de la Municipalidad desde el basural de San Antonio hasta pasando el riacho hasta Tiro Federal», detalló.

«Tenemos que averiguar muchas cosas pero como somos muchas familias que trabajamos, no estamos siempre en la casa se nos complica un poco tener tiempo para ir a averiguar esto», dijo.

También contó que el estafador «estuvo ofreciendo un abogado y les dijo a los vecinos que él daba el abogado y que le paguen todo junto, es decir que hasta lo último quiere robar, es tremendo lo que pasa con esto», dijo indignada.

«Si hubiésemos levantado solo un rancho no dolería tanto porque la plata va y viene, pero acá hubo mucha inversión, muchas familias destruidas hasta que todo esto se aclare, mucha gente hizo muchísima inversión en su casa y es lamentable. Si este lugar llega a ser fiscal podemos tener un trato con el Municipio para pagar la luz, el agua, y demás pero no queremos perder el lugar, la inversión que hicimos», expresó.

«Nosotros tenemos agua y luz, para conectar la luz nos cobraban 3 mil pesos y para el agua otros 3 mil pesos, todo era un tema para estar acá y se complica mucho para irnos como si nada, este hombre jugó mal con la necesidad de la gente, era un terreno que se pagó en cuotas, pero en este caso pasó un año y nos asombramos porque estamos todos estafados», finalizó.