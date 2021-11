Vecinos coincidieron que cada semana hay suba de precios de la mercadería en general

Compartir

Vecinos de la ciudad, consultados por el Grupo de Medios TVO coincidieron en que cada semana hay aumento de precios en la mercadería en general, pero sobre todo en la yerba, aceite, azúcar, leche y otros alimentos esenciales. Asimismo aseveraron que comprar carne es cada día “más imposible” teniendo en cuenta los reiterados incrementos.

“La mayoría de los productos están muy caros, no se puede vivir más así, lo más esencial sube más que es la yerba, azúcar, aceite lo que más ocupamos. La inflación se siente muchísimo, la carne no se puede comprar, muchos ya no comemos más carne. Para llegar a fin de mes tengo mi pensión pero además trabajo, mis hijos me ayudan cuando pueden y así vivo, no me imagino como sería para los que tienen hijos porque la leche, azúcar, yerba es lo que más ocupamos. Que el presidente y el gobernador hagan algo por los pobres y por los chicos, ellos son los que más sufren esta situación”, expresó una vecina capitalina.

“Esto tiene que cambiar cuanto antes, ero si ellos siguen dudo que haya otro horizonte, el dólar sigue subiendo, no sé cómo estaremos después de esto y si la plata nos va a alcanzar”, acotó preocupada.

Asimismo, otra vecina manifestó; “se ve en todos los productos las subas, ya sea mercadería, carnicería, ferretería, en todo. No queda otra que aprender a administrar, hay que dejar de comprar algunas cosas, más si tenes hijos, las compras son cada vez más chicas, compramos lo justo y lo necesario, es la realidad de todos”.

“No creo que esto cambie, veo imposible que mejore a corto plazo, no veo una salida fácil, la situación está difícil para todos, ojalá para mis hijos haya algo mejor, yo creo que nosotros ya no lo vamos a ver, no hay opción para este domingo”, subrayó la mujer.

Otra vecino dijo que “todos los días compro y no veo aumentos, soy cliente pero no veo nada en góndolas que haya aumentado mucho, lo único que vi que subió 5 pesos es el azúcar, la yerba y la leche siguen al mismo precio, lo que llevo todos los días es el mismo precio según lo que veo yo”.

En tanto otra mujer advirtió que “hay lugares donde no se puede comprar carne, es imposible, para eso hay que ir a otros lugares, uno se rebusca con el tema de las ofertas de frutas y verduras”. Señaló además que “hay días en que hay descuentos y la gente aprovecha, se nota mucho la inflación. Gastamos lo justo y lo necesario solo para que rinda. La carne sigue aumentando, es cada vez más imposible comprar, ahí se nota mucho, es imposible comer asado, la pulpa lo mismo, hacer milanesa es caro, conviene comprar en el barrio todo hecho que comprar y hacer. El aceite también aumentó un montón, tenemos que buscar la diferencia en todos lados y aún así apenas llegamos, trabajando se llega, sí o sí tenemos que ayudar a nuestros sueldos. Ojalá después del domingo cambie la situación y que la plata vuelva a rendir, que los mil pesos rindan”.

Otra jubilada contó que “siempre compro y no miro mucho los precios, me hace falta así que tengo que comprar, sinceramente no controlo. Como jubilada tengo mi sueldito y después me ayudan mis hijos, me mandan un poquito cada uno, también mis nietas que ya están todas grandes y no me hago problemas, hay que tener paciencia y saber sobrellevar las cosas. No me fijo en los precios sino en mi necesidad, vengo y compro directamente”.

Otro vecino expresó que “se nota todos los días las subas, hace una semana teníamos el pollo a 149 pesos el kilo y ahora está a 159 pesos, son diez pesos y no pasó ni una semana de la suba, todos bajan unos días los precios, después vuelven a su precio normal, al igual que la fruta y las verduras, ya no alcanza. Ahora hay que hacer como dicen comprar en cuotas, es la única manera de poder comer un asado, es muy difícil que cambie porque la Argentina está arraigada en eso, ojalá mis nietos puedan llegar a ver un cambio”.

