Vecinos con problemas respiratorios por quema de pastizales en el barrio La Colonia

Vecinos del barrio La Colonia que viven entre Avellaneda y Winter, denunciaron en el Grupo de Medios TVO que ayer por la siesta se produjo la quema de grandes pastizales de la zona, lo que provocó serios problemas respiratorios en los vecinos más cercanos e incluso en los pobladores de otros sectores debido al intenso humo que hubo en el lugar.

Los pobladores pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que manifestaron que no es la primera vez que se produce este tipo de situaciones, que se dan en cualquier momento del día y sobre todo afecta a niños pequeños y aquellos que padecen problemas respiratorios.

«El humo que había era inmenso, parecía una nube en medio de la calle y tuvimos que llamar a los Bomberos por miedo a lo que podía pasar, el olor incluso entraba a las casas y te generaba ardor en los ojos y en la nariz, una incomodidad tremenda», dijo una vecina del sector.

«Tengo un bebé chiquito que es asmático y le vivo haciendo paf para que no se me enferme y con esto empezó a agitarse tanto que casi lo llevo a la guardia, apenas gateaba y ya se agitaba así que lo tuve que encerrar en la pieza hasta que pase todo, ya ni dentro de nuestras casas estamos en paz», lamentó otra vecina.

«No sé si lo hacen a propósito para quemar el pasto o es sin querer porque encima hace un montón que no llueve y el pasto está muy seco, enseguida se prende todo. Siempre es la misma historia con este tema, hace poco hicieron lo mismo pero en otra zona donde estaban intentando quemar basura, es un daño tremendo a la salud y no se comprende por qué lo hacen cuando acá tenemos recolección de basura todos los días, incluso el pasto de sus casas lo pueden poner en bolsas o en cajas y los basureros se lo llevan», expresó otra mujer.

«El daño que esto genera es muy grande incluso para los que no somos alérgicos, como es domingo muchos estaban en sus patios tranquilos disfrutando pero tuvieron que entrar por la humareda, al final no tenemos un día de paz por culpa de unos pocos», denunció otro vecino.