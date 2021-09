Vecinos cortan la RN 11 para reclamar módulos habitacionales

Compartir

Un grupo de vecinos cortan la ruta nacional 11, a la altura del Puente El Pucú, para reclamar la entrega de módulos habitacionales y exigen la presencia de autoridades con el fin de abrir un canal de diálogo.

Brenda una de las manifestantes dijo al Grupo de Medios TVO que “yo no puedo pagar más alquiler porque la plata que gano de mi trabajo no me alcanza ya que apenas llego a fin de mes y necesito un modulo”.

“Escribí cartas al Gobernador y tengo número de expediente, pero en el Ministerio de la Comunidad no me quiere entrevistar, me dicen que venga al mes siguiente y así nos tienen”, dejó en claro y lanzó: “nos vamos al Ministerio y nos tratan muy mal”.

Asimismo, la mujer dijo que quieren que la encargada de entregar los módulos habitacionales se acerque y dé una solución. “Hay miles de módulos y sin embargo entregan a gente con camionetas 4×4, autos últimos modelos que en la semana construyen casas de dos pisos. Hay gente en Formosa que necesita más que ellos”, aseveró.

