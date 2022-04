Vecinos cortaron la RN 11 para reclamar el arreglo de la entrada al barrio Laura Vicuña

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Ayer, en horas de la tarde, medio centenar de vecinos del barrio Laura Vicuña procedieron a cortar la ruta nacional Nº 11, en inmediaciones del Aeropuerto El Pucú, para reclamar mejoras en el ingreso a dicho conglomerado y sobre todo el arreglo de las alcantarillas que volvieron a removerse impidiendo la circulación de vehículos y camiones, entre ellos los que ingresan agua para algunos domicilios, o Refsa, que tampoco puede hacerlo por problemas en el fluido eléctrico. La medida de fuerza duró una hora aproximadamente y se generaron largas filas de vehículos.

Sabrina, una de las vecinas que estaba en la manifestación, dijo al Grupo de Medios TVO que «se decidió levantar la medida de fuerza por una semana, hasta que nos cumplan las promesas».

«Exigimos el arreglo de la alcantarilla, estamos hartos del mal arreglo que siempre hacen, el sábado pasado vinieron las máquinas y no arreglaron nada, todo se volvió a hundir y nosotros quedamos aislados otra vez», agregó.

Reconoció que actualmente pasan de un lado al otro a través de una o palma que impresa un puente y que «solo se puede cruzar caminando».

Agregó la mujer que el hecho de no poder pasar no es el único problema que se suscita ya que «al no estar en óptimas condiciones el camino el camión no puede pasar para abastecer los tanques comunitarios, entonces más de 50 familias nos quedamos sin el vital líquido» y que «ahora no tenemos agua en los tanques».

«Se acercó un Ingeniero que nos prometió que iban a arreglar la alcantarilla y de esa manera tendremos soluciones», sostuvo al referirse a la autoridad con la que hablaron para levantar el bloqueo.

Finalmente, la vecina lamentó que «estamos en pleno siglo 21, y nosotros seguimos en la prehistoria».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp