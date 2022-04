Vecinos de Buena Vista sintieron un temblor en la localidad

Compartir

Según señalaron vecinos de esa localidad, se sintió un sismo durante al menos 3 segundos y la misma sensación fue descrita por pobladores aledaños en las redes sociales.

En miércoles, vecinos de la localidad de Buena Vista y aledaños, expresaron en sus redes sociales que sintieron un temblor durante al menos 3 segundos durante la madrugada, evento que si bien no ocasionó daños materiales, si llamó la atención de varios comprovincianos. «Es como que pareciera que pasaba un camión», describió Néstor, vecino de esa ciudad, al Grupo de Medios TVO.

“Fue una cosa de 3 segundos más o menos, se sintió como una ráfaga, es como que pareciera que pasaba un camión. Se sintió un trueno bajo tierra o algo así, hubo ruido, parecía que estaba tronando a lo lejos. En el momento no nos dimos cuenta, pero después salimos a mirar porque creímos que era un camión pero nada que ver; después vimos en las redes sociales lo que pasó” explicó el hombre.

El extraño suceso desconcertó a los vecinos de la zona quienes iban coincidiendo en la sensación percibida mientras charlaban entre ellos.

“La mayoría de los vecinos hicieron comentarios, algunos sintieron, otros no se dieron cuenta; la mayoría sintió pero no se dio cuenta de lo que era. Me di cuenta que algo raro pasaba, le dije a un amigo que estaba conmigo y me dijo ‘parece un camión’, pero era raro que un camión grande pase por el pueblo a esa hora, después nos dimos cuenta de lo que pasó», agregó Néstor.

Si bien la intensidad de lo descrito duró tan solo unos segundos, no se registraron daños. “Hasta ahora, que yo sepa, fue una movida nomás. Movió toda la mesa, la sacudió un poco como cuando pasa un camión grande que te hace temblar un poco y el ruido que se sintió fue como un trueno muy lejano, eso parecía” concluyó Néstor.

