Vecinos de Clorinda participaron en una nueva jornada de donación de sangre

Una nueva jornada de colecta fue concretada en el Hospital Distrital de Clorinda.

Con muy buenos resultados, a través del aporte voluntario y solidario de los vecinos, este martes 12 de agosto tuvo lugar una nueva colecta de sangre y de plaquetas por aféresis en el Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo” de la segunda ciudad de Formosa.

En ese marco, fueron 25 las donaciones registradas, “de las cuales, 22 fueron donaciones de sangre convencionales y tres fueron de donantes de plaquetas por el sistema de aféresis”, informó la directora del nosocomio, la doctora Bernardita Obst.

Indicó que, como se viene haciendo habitualmente, la actividad fue coordinada desde el Centro Provincial de Hemoterapia, destacando que de esa manera “el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa impulsando la donación de sangre en toda la provincia, concientizando a la comunidad e implementado diferentes estrategias, como en este caso, las colectas que se hacen en los Hospitales Distritales”.

Desde horas tempranas, el personal del Servicio de Hemoterapia del nosocomio dio la recepción a los donantes, realizaron las entrevistas y los controles y, posteriormente, se dio inicio a los procedimientos de extracción con el acompañamiento y supervisión en todo momento

“Estamos muy contentos con esta nueva colecta, que una vez más tuvo buena respuesta de los clorindenses que se hicieron presentes para llevar a cabo este gesto solidario y de profundo amor, que es la donación de sangre y de plaquetas para otras personas que están a la espera de una transfusión para recuperar su salud”, expresó la doctora.

Remarcó que, de la misma manera en que se hace en el resto de la provincia, las unidades recolectadas en la jornada de este martes fueron enviadas al Centro Provincial de Hemoterapia para su procesamiento y redistribución a los distintos efectores, donde los pacientes las necesitan.

Obst puso énfasis en la importancia de contar con todos los elementos e insumos para poder concretar las colectas de sangre y de sus hemocomponentes “como en este caso, las plaquetas”, agregando que el material es provisto periódicamente por el Gobierno provincial, como también “los equipos para las extracciones, la conservación y el traslado adecuado de las unidades”.

“Donar sangre es dar vida”, subrayó, asegurando que por eso “estamos muy orgullosos de formar parte de la red de salud pública provincial y de poder contribuir a la donación de sangre voluntaria, segura, regular y gratuita para ayudar a otros y salvar vidas”.