Vecinos de la ciudad de Clorinda se movilizaron para pedir justicia por Nataniel

En una emotiva marcha llevada a cabo el domingo por la tarde-noche, un grupo de vecinos autoconvocados de Clorinda se unieron para exigir justicia por la muerte de Nataniel, un niño de 7 años que, según denuncian, fue víctima de torturas durante dos años. La manifestación, que tuvo lugar en la plaza principal de la ciudad, buscó visibilizar el dolor y la indignación de los padres y ciudadanos frente a lo que consideran una inacción de la justicia.

Isabel Acosta, una vecina de la localidad, se comunicó con el Grupo de Medios TVO para compartir sus sentimientos de rabia y frustración. «Nosotros somos padres autoconvocados, todos nos hemos reunido en la plaza porque queremos levantar la voz por ese niño de 7 años que fue torturado durante 2 años y la justicia nunca hizo nada», afirmó Acosta.

La vecina expresó que la marcha fue impulsada por la indignación de la comunidad, especialmente tras conocer que, a pesar de las múltiples denuncias por maltrato infantil, el Juzgado nunca tomó medidas efectivas.

«Nosotros somos solo padres de la ciudad que nos sumamos en este reclamo de justicia y acompañamos al papá del nene. Estamos muy indignados porque el Juzgado nunca hizo nada a pesar de que se realizaron 12 denuncias, nos sentimos muy mal», relató.

El reclamo no se limita solo al caso de Nataniel. Acosta mencionó que en Clorinda existen varios casos similares, donde las denuncias por maltrato infantil no son debidamente atendidas. «Cuando vamos a hacer la denuncia a la Policía, nos dicen que no tienen para tomarnos la misma, que nos vayamos al Juzgado. Nosotros entendemos que cualquier ciudadano puede acercarse a realizar una denuncia y más aún cuando hay maltrato contra un niño», señaló.

Asimismo, resaltó la falta de acción por parte de las autoridades encargadas de proteger a los menores. «La Comisaría debe trabajar de oficio, además también decimos que los jueces y asistentes sociales tienen que salir de sus oficinas y constatar cada uno de los hechos de violencia contra los niños que hay en la ciudad», expresó con firmeza.

Finalmente, los padres y vecinos autoconvocados dejaron claro su mensaje: no quieren que otro niño más sufra lo mismo que Nathaniel. «Nosotros no queremos más otro Nata en Clorinda», concluyó Acosta, reafirmando el compromiso de la comunidad en seguir luchando por justicia y protección para todos los niños de la ciudad.

La marcha y el reclamo continúan siendo una fuerte muestra de la necesidad de reformas en el sistema de justicia y la atención a los derechos de los niños en la localidad.

El caso

Un trágico hecho conmovió a la ciudad de Clorinda, donde un niño de 7 años, identificado como Nataniel, ingresó sin vida al servicio de guardia del Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo”. La versión inicial dada por su madre y el padrastro del menor indicaba que el niño se había golpeado al caer de un árbol, pero que no le prestaron mucha atención hasta que horas después comenzó a quejarse de dolores y fue llevado al hospital «desvanecido».

Sin embargo, los médicos que atendieron al niño certificaron que ya había llegado sin signos vitales. Ante esta situación, se activó el protocolo para estos casos, y la jueza Mariela Portales abrió una causa para investigar las circunstancias que rodearon el deceso.

Autopsia

La autopsia realizada al cuerpo de Nataniel reveló que el niño presentaba una «rotura del bazo», además de otras lesiones «compatibles con golpes», lo que dejó en claro que su muerte fue producto de un hecho violento.

Fuentes policiales confirmaron que existían antecedentes de maltrato por parte del padrastro, lo que generó que el hombre de 27 años fuera demorado para ser interrogado.

A medida que avanzaba la tarde, y ante la conmoción que generó el caso en el barrio El Porteño, se confirmó que el padrastro había quedado detenido e imputado por «homicidio simple», según la decisión de la jueza Mariela Portales. Este caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia familiar y la importancia de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del pequeño Nataniel. La comunidad espera respuestas claras sobre las circunstancias que derivaron en esta tragedia.

En las redes sociales, vecinos y padres de otros niños que asistían al mismo jardín de infantes que Nataniel comenzaron a expresarse en repudio de lo ocurrido y clamando Justicia por el pequeño, a la vez que advirtieron que ya hubo antecedentes de maltrato infantil y que «nadie hizo nada».