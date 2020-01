Vecinos de un sector del barrio Liborsi exigieron el arreglo de la calle Maipú que se encuentra «intransitable»

Compartir

Vecinos del barrio Liborsi de esta ciudad que viven sobre la calle Maipú a la altura 4965, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresaron su malestar por el pésimo estado en el que se encuentra dicha arteria de la zona, que está llena de barro y con pozos que complican el paso de los pobladores del sector.

Según manifestaron, debido a la gran cantidad de barro que hay en ambos costados de la arteria, les cuesta ingresar a sus casas con sus motocicletas y por eso exigen el paso de la máquina como también arreglos generales para terminar con esta situación.

Asimismo los vecinos aseguraron que la arteria debía ser asfaltada ya que fue una promesa de los funcionarios, pero nunca llegó. «Asfaltaron solamente la cuadra de la universidad y las demás cuadras siguen esperando, esperemos que este trabajo se reanude y todo el barrio sea beneficiado porque hasta ahora solo una zona asfaltaron y las demás seguimos a la espera», expresó un poblador.

«La calle Maipú está cada vez peor, cada tanto pasa la máquina pero no sirve porque cada vez que llueve es un problema tremendo, no podemos entrar ni meter nuestros vehículos del barro que hay, es un problema que no tiene fin, los días de lluvia sin intransitables», lamentó otro vecino.

«Ya estamos cansados de vivir esta situación por eso necesitamos una respuesta de las autoridades, no podemos meter nuestras motos y tampoco los autos, es un problema de todos los días, algunos vecinos con palas tratan de solucionar al menos la entrada a sus casas pero dura solo días porque la calle está muy arruinada. Ahora está llena de barro y llovió hace más de 4 días, no se seca nunca», dijo indignado otro vecino.

«Necesitamos que las autoridades correspondientes se acerquen a esta zona y al menos dialoguen con nosotros para explicarnos si esto va a seguir, qué van a hacer para mejorar la zona. Según dicen todo esto tiene que estar asfaltado y eso es lo que estamos esperando pero nadie nos dice nada. Ojalá se acerquen a hablar con nosotros y asegurarnos que esto va a mejorar porque todos los vecinos estamos cansados, ya no queremos aguantar más y nos merecemos respuestas de las autoridades», finalizó pidiendo otro poblador.