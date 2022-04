Vecinos de Villa del Carmen pedirán entrega de viviendas por el desborde del riacho San Hilario

Compartir

Hace semanas, varias familias de los barrios Santa Isabel, Pompeya y Villa del Carmen, en la zona sur de la ciudad, se ven afectadas por la creciente y desborde del Riacho San Hilario. Con una escasa y limitada ayuda del gobierno, presentarán en los próximos días, un pedido para que se les entreguen viviendas. «Estamos pasando por un momento feo», manifestó una mujer, al Grupo de Medios TVO.

«Todavía no corre el agua, va creciendo cada día y con la lluvia que paso hace una semana atrás, siguió creciendo bastante. Estoy en una casa ajena hasta que baje el agua pero más que el Villa del Carmen, también están afectados Santa Isabel y Pompeya», indicó Florencia, una vecina que tuvo que abandonar su casa por la creciente del riacho.

Según testimonios de vecinos de la zona, unas 40 familias están afectadas actualmente en el barrio Santa Isabel, mientras que unas 30 más lo están en el barrio Villa del Carmen.

«El sábado fuimos con mi pareja a llevar ropa que me donaron al Santa Isabel porque son más de 40 familias afectadas por el agua. Nadie fue a asistirlos, nadie fue a verlos», aseguró la joven. Es que ante la escasa y limitada asistencia gubernamental, son los propios vecinos los que se ayudan entre sí. El gobierno provincial sólo habría asistido con «mercaderías pero en algunos sectores, no a todos».

Es por ello que algunas de las familias afectadas ya están confeccionando dos notas que entregarán en los próximos días al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y al propio Gobernador Gildo Insfrán, para que se les otorguen viviendas.

«La semana que viene vamos a presentar una nota al IPV y a Casa de Gobierno. Vamos a pedir viviendas. Le queremos pedir al Gobernador que nos de un lugar; averiguamos y hay políticos que tienen 3 o 4 viviendas y no entiendo porque hay tanta desigualdad. Nosotros merecemos una vivienda digna donde vivir», adelantó Florencia.

Barrio San Isabel

Otro de los barrios afectados por la creciente del Riacho San Hilario es el Santa Isabel. Allí, si bien el agua ha retrocedido un poco, aún hay personas que no pueden regresar a sus hogares.

Carolina, vecina del lugar, contó que «todavía estamos con el agua, de a poco va bajando pero estamos viviendo en casa ajena, tuve que dejar todas mis cosas, muy poco pude rescatar».

Gráficamente, la mujer describe que el nivel del agua en el interior de su casa llegó a «más o menos la mitad de una heladera”. “Algo habrán hecho, algo taparon, no sé. Vivió hace 4 años ahí y no puede ser que sea natural porque cuando vino una inundación no llegó hasta mi casa», agregó al respecto.

«Es horrible esta situación, bajo un poco, ahora quedo en mi puerta», concluyó.

