Vecinos del B° Loteo Fin de Semana se organizan para poder contar con energía eléctrica

En el barrio Loteo Fin de Semana, un grupo de vecinos ha decidido organizarse para poder contar con el tan necesario servicio de energía eléctrica, que hasta el momento ha sido una asignatura pendiente en la zona.

El barrio, situado detrás de Nueva Italia, se encuentra dentro del ejido de la ciudad de Formosa, pero a pesar de ello, los habitantes aún no cuentan con los servicios básicos que faciliten su calidad de vida.

A lo largo de los años, los vecinos han cumplido con los pagos correspondientes de los terrenos, pero aún carecen de los servicios fundamentales como la electricidad.

Esto ha sido un obstáculo importante para las familias que ya han comenzado a habitar la zona y que hoy demandan una solución inmediata. «Aunque ya hace muchos años que algunos hemos terminado de pagar las cuotas de los terrenos, no contamos con los servicios, y ya necesitamos habitar nuestras casas de manera digna», afirmó un vecino del lugar.

Ante la falta de respuesta oficial, los habitantes del barrio han tomado la iniciativa. Utilizando un grupo de WhatsApp, los vecinos se han organizado para comprar postes, cables y otros materiales necesarios para instalar la red eléctrica por su cuenta.

De manera gradual, han comenzado a avanzar en la instalación del tendido eléctrico, con la esperanza de poder contar con el servicio de energía pronto.

«Lo que hacemos es organizarnos entre todos, compramos los materiales y, poco a poco, vamos instalando. Ya hay familias viviendo en la zona y necesitamos este servicio básico», explicó otro vecino del barrio.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, aún necesitan que las autoridades correspondientes, en este caso la empresa de energía Refsa, se interese por su situación y les brinde el apoyo necesario.

«Lo único que necesitamos es que Refsa nos dé una mano, lo que resta es que nos bajen la luz», señalaron los vecinos, quienes piden una respuesta rápida para que la instalación se complete y puedan contar con electricidad en sus hogares.

Este caso refleja la situación de muchos barrios en la periferia de la ciudad, donde los servicios básicos no llegan a tiempo o de manera adecuada, lo que obliga a los habitantes a tomar medidas por su cuenta.

Mientras tanto, los vecinos de Loteo Fin de Semana continúan con su lucha por el acceso a la energía eléctrica, esperando que las autoridades tomen conciencia de la urgencia de su situación.