Vecinos del B° Simón Bolívar denuncian que el agua potable sale en malas condiciones

Vecinos del barrio Simón Bolívar de esta ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunciaron que desde hace días el agua potable de la zona sale en malas condiciones, con un color marrón y con mal olor, por lo que es imposible de beber.

Ante esta situación piden respuestas por parte de la empresa encargada del suministro.

«Es una vergüenza el estado en el que sale el agua desde hace días y según tenemos entendido es en todos los sectores, los vecinos pedimos una solución porque encima hace un calor tremendo y así no podemos estar», se quejó una vecina de la zona.

De la misma forma otra pobladora aseguró que además de que el agua sale en mal estado, también tienen problemas de otro tipo con el suministro. «Hay días donde sale en buenas condiciones, pero no tiene fuerza, no hay presión y eso que la mayoría de los vecinos contamos con motores para que el agua suba y también tenemos tanques de agua, son un montón de problemas por los que atravesamos en pleno verano, una falta de respeto total», indicó.

«Lo más malo de esta situación es que el agua sigue saliendo en malas condiciones y pagamos boletas carísimas, la última pagamos casi mil pesos pero sin embargo nunca sale o sale con problemas, no entiendo qué es lo que nos cobran», denunció otra pobladora.

«Sabemos que en otros barrios pasó lo mismo y que no dan respuestas, acá la mayoría de los vecinos tenemos hijos chicos y esa agua está imposible de tomar, tenemos que salir a comprar agua mineral en botellas de 5 litros para que alcance pero tampoco podemos limpiar ni bañarnos, el mal olor que tiene es terrible y no solo sale de color marrón sino que tiene como una arenilla y no se la puede usar ni para limpiar el piso», expresó otra vecina.

«Lo que pedimos es que las autoridades encargadas nos brinden una solución, son días de mucho calor para estar en estas condiciones con el agua en mal estado, muchos vecinos están padeciendo lo mismo y creemos que es por sectores por eso necesitamos que desde la empresa vengan a ver si pueden solucionar este problema, es una vergüenza que estemos en estas condiciones», finalizó otra pobladora exigiendo soluciones a la empresa encargada.