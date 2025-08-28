Vecinos del barrio 28 de Junio fueron beneficiados con los servicios que brinda el Castramóvil Municipal

Durante la jornada del jueves, la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina desplegó un nuevo operativo sanitario en el barrio 28 de Junio (ex Lote 110), con la presencia del Castramóvil, unidad móvil destinada a la atención integral de perros y gatos.

En el lugar, los vecinos pudieron acceder de manera totalmente gratuita a servicios de castración, desparasitación, aplicación de vacunas antirrábicas y atenciones clínicas básicas, en el marco del Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos (PROMEPO).

La responsable del área, Catalina Espinoza, valoró la convocatoria lograda en esta cuarta visita al barrio. “Finalizamos aquí un operativo especial y avanzamos con el PROMEPO. Estamos muy conformes con la respuesta de la comunidad; los vecinos se acercaron en gran número para aprovechar los servicios, y se vuelven felices a sus casas con su animalito castrado, vacunado contra la rabia y desparasitado”, expresó.

Asimismo, la funcionaria adelantó que el Castramóvil continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad. “Próximamente estaremos en el barrio Itatí, dentro de dos semanas, para brindar los mismos beneficios. Oportunamente daremos la información necesaria para que los vecinos puedan acceder a los servicios”, precisó Espinoza.

El impacto del operativo se vio reflejado también en los testimonios de los vecinos. Liliana, residente del barrio y dueña de tres mascotas, destacó la importancia de este tipo de acciones: “Me parece fantástico el trabajo que están haciendo porque es algo que hacía falta en el barrio. Los animalitos también son parte de la familia; en mi caso adopté tres perritos que son como mis hijos, y hoy pudieron recibir atención gratuita”, relató.

El Castramóvil se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas en la ciudad, a la vez que promueve la tenencia responsable de mascotas. Con cada operativo, la comuna busca no solo mejorar la calidad de vida de los animales, sino también contribuir al bienestar de la comunidad en su conjunto.