Vecinos del barrio 28 de Junio y Salvador Gurrieri denuncian boletas de luz «impagables»

Vecinos de los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri, en la ciudad de Formosa, están atravesando una situación desesperante debido a los exorbitantes montos que reciben en sus boletas de energía eléctrica, muchas de ellas superiores a los 200 mil pesos. La mayoría de las familias viven al día y aseguran que no pueden afrontar estos costos, que consideran desmedidos y fuera de toda lógica para zonas de características humildes.

“Me llegaron dos facturas juntas, una de 225 mil y otra por el mismo monto. Soy emprendedora, tengo mi negocio en casa, y no sé cómo voy a pagar esto. Encima en la factura dice ‘zona residencial’, pero no entiendo a qué se refieren. Nosotros no somos un barrio de clase alta”, cuenta con angustia una vecina.

La preocupación es generalizada en la zona. Muchos vecinos coinciden en que los montos no reflejan su consumo real y denuncian que no tienen respuestas claras por parte de la empresa proveedora del servicio. En un contexto económico difícil, donde muchos viven de changas o de trabajos informales, el aumento de la tarifa eléctrica se vuelve una carga insostenible.

“Acá la mayoría somos gente trabajadora, pero vivimos al día. Con estos precios, vamos a tener que elegir entre comer o pagar la luz”, afirma otro vecino del barrio Salvador Gurrieri.

Los residentes piden una urgente revisión de las tarifas y una respuesta concreta por parte de las autoridades y de la empresa distribuidora. Además, solicitan que se tenga en cuenta la realidad socioeconómica de los barrios a la hora de establecer los cuadros tarifarios.