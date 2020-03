Vecinos del barrio Divino Niño redujeron a joven que le arrebató el celular a una mujer

Compartir

El lunes a la mañana, vecinos del barrio Divino Niño -ex La Colonia-, detuvieron a un joven que le robó el teléfono celular a una mujer que llevaba a sus hijos a la escuela del lugar. Según indicaron, entre sus prendas de vestir hallaron un destornillador. El hecho sucedió en la esquina de la escuela 532 «Dr. René Favaloro», Egidio Tassone y Coronel Bogado.

El Grupo de Medios TVO se acercó a la zona y pudo saber que los robos y arrebatos son constantes en inmediaciones de la institución educativa. «Yo me enteré de lo sucedido a través de mis vecinos, hay muchos robos acá, generalmente son chicos menores de edad, que pasan por la vereda o a veces están drogados. Es un peligro total en el barrio», comentó una mujer que vive frente a la escuela 532.

Recordó la misma que «hace menos de una semana a una señora le desvalijaron la casa. Al siguiente día quisieron robar en la casa de alado, pero por suerte los dueños se percataron».

«Ayer lo que pasó fue que este chico que es menor de edad le sacó el celular a una mamá que llevaba sus nenas a la escuela, todo fue muy violento ya que las chiquitas terminaron en el piso. Como la señora comenzó a gritar la gente empezó a salir de sus casas y la auxilió, fue ahí que lo redujeron hasta que llegó la Policía. Creo que después de lo sucedido no volverá a robar por un largo tiempo», relató.

Expuso además que algunos fotografiaron al malviviente y subieron la imagen a las redes sociales «para que la sociedad sepa lo que está pasando, tome sus recaudos y se cuide».

Otro hecho

Por último, en lo que respecta a otro hecho registrado en el lugar, el mismo día del arrebato -pero a la tarde- se robó una motocicleta. Quienes viven allí están preocupados por la creciente ola de inseguridad.