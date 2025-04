Vecinos del barrio La Alborada denuncian falta de agua potable desde hace una semana

Vecinos del barrio La Alborada, ubicado en la zona sur de la ciudad, han expresado su preocupación por la falta de agua potable en el sector, que ya lleva una semana. Según los testimonios de los residentes, el problema se originó cuando empleados municipales realizaban trabajos de limpieza en algunas zanjas de la zona, durante los cuales rompieron un caño que proveía el suministro de agua a varias viviendas del conglomerado.

Una vecina, quien prefirió mantener el anonimato, relató a este medio que la interrupción del servicio comenzó hace más de siete días. “Desde ese momento, no hemos tenido agua potable en nuestras casas. Este es un problema que afecta a muchas familias del barrio, especialmente en estos días, en donde necesitamos lavar nuestras cosas”, comentó.

Inacción ante las quejas

A pesar de que los afectados aseguraron haber realizado las denuncias correspondientes a las autoridades municipales, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni solución al inconveniente. “Llamamos varias veces, nos acercamos a la municipalidad para pedir explicaciones, pero hasta ahora no hemos obtenido ningún tipo de respuesta clara. Nos dicen que ya están trabajando en el tema, pero el agua sigue sin llegar”, expresó otra vecina afectada por la falta del suministro.

El corte del suministro de agua ha generado serias dificultades para los habitantes del barrio, quienes deben recurrir a otras fuentes de agua, como cisternas y bidones, lo que aumenta aún más los costos para las familias. Además, la falta de agua potable en pleno verano ha intensificado las preocupaciones sobre la higiene y el bienestar de los vecinos, especialmente en una zona donde las temperaturas suelen ser muy altas.

Situación preocupante

para las familias

La falta de agua potable no solo representa una complicación para las tareas cotidianas, como cocinar y limpiar, sino que también implica un riesgo para la salud de los habitantes del barrio. Sin un suministro adecuado de agua, el riesgo de enfermedades relacionadas con la falta de higiene y el consumo de agua no potable aumenta considerablemente.

Preocupación

«Estamos muy preocupados, especialmente con los niños y los adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos de no tener agua potable», destacó una residente del lugar. Además, agregó que muchos de los vecinos están sufriendo de escasez de agua para beber, lo que obliga a algunos a recurrir a fuentes no confiables.

Los vecinos del barrio La Alborada exigen que las autoridades municipales tomen medidas inmediatas para restablecer el suministro de agua potable. La situación ha generado malestar entre los residentes, quienes sienten que sus quejas no están siendo atendidas de manera urgente.

«Es un derecho fundamental tener acceso a agua potable. No podemos seguir esperando sin saber cuándo se solucionará este problema. Pedimos que se haga algo de inmediato, ya que llevamos una semana sin agua y esto es insostenible», subrayaron.

El corte del agua no solo ha afectado a las viviendas de la zona, sino que también ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura de distribución de agua en el barrio, para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha recibido una respuesta oficial por parte de las autoridades municipales sobre las acciones que se están tomando para reparar el caño dañado y restablecer el servicio de agua potable en el barrio La Alborada. Los vecinos continúan esperando una respuesta pronta que solucione esta situación que ya afecta a tantas familias.

Gestión

Este caso pone en evidencia una vez más la importancia de la gestión eficiente de los servicios públicos y la necesidad de garantizar el acceso a servicios básicos como el agua potable para todos los ciudadanos. La comunidad de La Alborada aguarda que, de una vez por todas, se brinde una solución definitiva a este problema que persiste desde hace ya varios días.