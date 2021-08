Vecinos del barrio Laura Vicuña denuncian vivir “olvidados”, sin alumbrado público ni agua potable

Compartir

Linkedin Print

Vecinos del barrio Laura Vicuña, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, aseguraron estar “olvidados” debido al tiempo que lleva habiendo pobladores en la zona que siguen conviviendo con falencias inexplicables hoy en día como la falta de agua potable o alumbrado público para sus calles.

En ese sentido Sabrina, una vecina del lugar, enumeró los problemas que diariamente deben enfrentar los pobladores y que se agravan con el paso del tiempo ante la falta de soluciones. Explicó que a la falta de agua e iluminación en las calles, se le suma la ausencia de transporte público y las calles de tierra, sumado a la inundación que atraviesan en los tiempos de crecida de las aguas.

“Este es el barrio olvidado, los vecinos soportamos innumerables cosas, no tenemos alumbrado público, no contamos con agua potable, solo nos abastecemos con un tanque comunitario que alimenta a todas las familias y que solo aguanta unos tres o cuatro días”, explicó la joven.

Lo que más lamentó es la falta de agua, teniendo en cuenta que hay familias que llevan viviendo más de 20 años en la zona que está creciendo cada vez más, con la creación de barrios privados en los alrededores y la Autovía a solo unos metros. “Incluso acá cerca hay un barrio privado y están trayendo tendido de agua para la zona pero a nosotros no, yo vivo acá hace más de diez años y el agua no llegó nunca, hay gente que vive hace 23 años acá, tenemos el barrio San Jorge a unos kilómetros, sin embargo nadie se interesó jamás por esto, en tiempos de inundación me acuerdo que vinieron a visitarnos pero nada más, estamos olvidados totalmente y ahora con esto de que estamos lejos, de que tenemos que hacer una rotonda para volver a entrar nos preocupa, ni hablar los fines de semana donde por el el turismo hay más tránsito porque la gente va hacia Curuzú La Novia y pasan en vehículos, llevan lanchas a toda velocidad, se olvidan de las personas que vamos en bici o en moto y es un peligro, ya 1500 metros sin luz, nos enfocan en la cara, pasan a toda velocidad, sí o sí necesitamos alumbrado y agua, acá hay muchos chicos, las escuelas nos quedan lejos, somos las familias olvidadas de Laura Vicuña, del acceso a Curuzú la Novia”.

“Nosotros estamos olvidados, por acá nadie pasa, nos conocen porque somos un lugar de turismo únicamente, la gente viene acá a pescar, donde yo vino son 10 minutos para ir a pescar, necesitamos un tendido de agua, que nos pongan una buena red de luz en las calles, esto viene desde mucho tiempo y seguimos sin respuestas”, lamentó.

Rogó además que en este tiempo, previo a las elecciones, “ojalá se acerquen los funcionarios, es hora de que alguien se acuerde de nosotros. El agua es algo primordial y en el tiempo de verano es peor, nunca hubo una solución, se habló de un montón de modificaciones y demás, pero nunca se hizo nada, fueron promesas y más promesas”.

Recordó otro problema que padecen en la zona y es la crecida de las aguas por lo que quedan inundados. “Quedamos bajo agua cuando crece el río y solo cuando viene alguien nos trae agua para subsistir, sí o sí disponemos de camiones que vengan a traer para cargar los tanques comunitarios, de otra manera no conseguimos”.

“Ya somos más de 50 familias en la zona, el que nunca se olvidó y siempre está con nosotros, que ya es un amigo del barrio es el concejal Fabián Olivera, nos escucha, pone el hombro”, aseguró la vecina.

Ante los problemas que padecen, señaló que años atrás “habíamos ido hasta agua potable, pedimos presupuesto para hacer la instalación pero está fuera de nuestro alcance, esto fue hace unos años atrás y en ese entonces nos pedían 450 mil pesos, nos dieron varias opciones, pero legalmente no se puede hacer nada y el alumbrado que sí o sí también necesitamos, también un contenedor de basura, ya somos muchas familias y más al fondo hay más gente incluso y se acumulan los residuos”.

Para finalizar expresó que “además necesitamos que haya transporte en el sector, debería haber otra opción de algún transporte que ingrese para llevar a los chicos a la escuela, hay muchos chicos que los días de lluvia no pueden asistir y ya con la pandemia se perdió mucho tiempo, cuesta mucho salir hasta llegar a la escuela, lo que los chicos necesitan es un buen camino, agua y alumbrado público para los que llegamos tarde de trabajar, porque es oscuro, feo y peligroso. Espero que alguien se acuerde un poco más de nosotros”.

Compartir

Linkedin Print