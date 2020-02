Vecinos del barrio Vial solicitan arreglo de la intersección de Amadey y Bonaccio

Compartir

El Grupo de Medios TVO se hizo eco del reclamo de vecinos del barrio Vial, quienes vienen solicitando desde hace algún tiempo el arreglo de la intersección de las calles Rómulo Amadey y Pedro Bonaccio. La zona se encuentra en pésimas condiciones y tras cada lluvia el panorama se complica aún más debido a la gran cantidad de agua.

«Es un pozo, desde hace tiempo pedimos que vengan a solucionar este problema porque cuando llueve no podemos circular. El agua queda estancada por varios días y no se puede pasar», sostuvo una vecina del lugar.

Dijo además que «lo que hace falta es presencia de la Municipalidad porque necesitamos que se ocupen de arreglar la calle y las cunetas, el agua no tiene por donde correr. Quienes estamos acá siempre pagamos nuestros impuestos y precisamos que la Comuna nos responda como corresponde».

Por su parte, un vecino agregó que no se trata de un «problema» nuevo, sino que es de vieja data y que «siempre es la misma historia porque la calle se desborda hacia todos lados, inclusive llega a metros de la puerta de algunas casas; además después tenemos que lidiar con el barro que perdura por varios días».

«Lo único que necesitamos es que la Municipalidad se acerque a tomar cartas en el asunto, somos varias las familias afectadas, es necesario un arreglo de fondo para que no volvamos a tener este tipo de inconveniente», coincidieron ambos.