Vecinos del barrio Villa del Carmen continúan con el corte de RN 11 para reclamar por agua.

Desde anoche, decenas de vecinos del barrio Villa del Carmen llevan adelante un corte sobre RN 11, en el acceso sur de la ciudad, para reclamar por agua potable ya que desde hace días no cuentan con el vital líquido. Debido al bloqueo hay casi tres kilómetros de fila de automóviles que aguardan seguir su camino.

Ruben, uno de los manifestantes, dijo al Grupo de Medios TVO que “decidimos salir a la ruta porque no contamos con los servicios esenciales, agua y luz es lo que pedimos”.

Agregó que “somos muchos los que no tenemos acceso al vital líquido y a los que sí tienen sus conexiones solo les largan durante 2 horas, es decir, está todo controlado”.

“En mi caso no tengo acceso porque desde Aguas de Formosa no quieren hacer el tendido para poder acceder y abonar por el servicio; yo desde hace tres semanas no tengo agua y me las tengo que arreglar como sea”, dijo.

Reconoció que entre los vecinos ya presentaron notas e hicieron todo lo que corresponde, pero “no hubo respuestas, estamos en el olvido”.

Por último, el vecino adelantó que continuarán con la medida de fuerza hasta que tengan una solución concreta. Vale decir que levantan el bloqueo durante 10 minutos para permitir el paso cada dos horas y así descomprimir el tránsito.

