Vecinos del barrio Villa del Carmen están preocupados por el estado en que se encuentran las colectoras de la Autovía

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta el barrio Villa del Carmen, donde varios vecinos ser mostraron preocupados por el estado en que se encuentran las colectoras de la Autovía, lo cual complica la transitabilidad los días de lluvia. Se pudo notar que es una zona que solo cuenta con ripio, donde los pobladores “patinan” por el lodo tras cada inclemencia del tiempo.

“Estamos a 500 metros del control policial, solo tenemos un ripio con pocas piedras, según nos enteramos este sería todo el trabajo, es lamentable, quieren el avance de Formosa a costa de nuestro sufrimiento”, lanzó indignada una vecina del lugar.

Por su lado, Gustavo -otro poblador de la zona- contó: “nos dijeron que las colectoras son obras terminadas, pero nosotros vemos que no es así y a nosotros nos genera serios inconvenientes, sobre todo cuando llueve. Hay un retorno del control policial a los 800 metros, es decir, que los vecinos de la derecha quedamos aislados de los de la izquierda”.

Y continuó: “tengo que hace cinco cuadras para salir a la ruta, están por sacar las entradas y hacer los desagües y ahí la situación se va a complicar aún más”.

Lamentó el vecino que “a nosotros nadie nos informa nada” y “preguntando a los que trabajan en la empresa nos vamos enterando”.

“Al momento de planificar la obra no nos tomaron en cuenta como vecinos de este barrio”, sostuvo enojado.

Asimismo, explicó que “cuando comenzaron a ejecutar la obra taparon los desagües y nos vinieron a avisar que van a levantar todas las entradas así que quedaremos aislados”.

De la misma forma, Pamela -otra habitante de la zona- confió: “las calles están en pésimo estado. Tengo que hacer una cuadra de barro para llegar a la ruta”.

“Aguardamos a que alguien nos dé una explicación respecto a cómo va a continuar porque ante esto nos vemos afectados muchos vecinos ya que no tenemos hacia dónde hacer correr el desagüe y la cloaca. Es un gran problema”, cerró.