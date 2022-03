Vecinos del B°Namqom cortaron la RN 11 para pedir colchones, chapa cartón y mercadería

Compartir

Un grupo de vecinos del barrio Namqom procedió a cortar ayer por la siesta la Ruta Nacional 11 en reclamo de ayuda por parte del gobierno provincial ante el temporal de lluvia y viento que afectó a unas 50 familias del lugar. Ante la falta de respuestas decidieron cortar el tramo y exigir mercadería, colchones, frazadas y chapa cartón.

En ese sentido Adán Pellegrini, portavoz de la movilización, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que “acá hay un grupo de mujeres que reclama porque el gobierno no está resolviendo el pedido de la comunidad, no piden muchas cosas, las madres inundadas están en la ruta para pedir ayuda ante el gobierno, piden colchones, mercadería, frazada, y chapa de cartón, el gobierno de la provincia es el único que puede entregar esto en emergencia”.

“Acá hay unas 40 o 50 familias afectadas, por eso las madres decidieron salir a la ruta, ellas van a decidir cómo va a ser el corte, si total o parcial, acá hay una hermana de la comunidad que hizo el pedido ante las autoridades de la Policía de Namqom porque un grupo del barrio Remanso necesita tractores para hacer el desagüe y poder sacar el agua”, detalló Pellegrini.

“El corte empezó a las 15:30 horas más o menos, no saben cómo va a seguir esto, hasta ahora no se sabe nada, la asamblea tiene que decidir el horario del corte. El gobierno puede solucionar esto porque no estamos pidiendo un pedazo de tierra o mil hectáreas de tierra, es una emergencia porque hay chicos, hay cables tirados por el temporal y es muy peligroso por eso queremos la ayuda cuanto antes”, dijo.

“Queremos que nos solucionen esto, a los organismos a los cuales vamos todos nos dicen que el ICA está para resolver estos temas, pero eso no ocurre. Estamos rogando para que nos den una respuesta, no es un problema de difícil solución”, finalizó.

