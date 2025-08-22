Vecinos del Bº Urbanización San Isidro reclaman mejoras definitivas en acceso al barrio

Vecinos del barrio Urbanización San Isidro, ubicado en la zona norte de la ciudad de Formosa, expresaron su malestar y preocupación por el estado crítico del único ingreso al barrio, que en días de lluvia se vuelve intransitable y los deja prácticamente aislados.

El pasado miércoles, un grupo de residentes realizó una manifestación pacífica con carteles en el lugar para visibilizar la problemática, exigiendo a las autoridades municipales una solución definitiva. En diálogo con algunos de los manifestantes, coincidieron en que “los arreglos que se hacen son pan para hoy y hambre para mañana”.

“El colectivo deja de entrar cuando llueve, porque la calle es un barrial. Muchos no pueden salir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela o hacer trámites básicos. Quedamos aislados”, denunció una vecina. Si bien todo el barrio presenta calles deterioradas, los residentes aseguran que la entrada principal es la prioridad, ya que se trata de la única vía de conexión con el resto de la ciudad.

Urbanización San Isidro alberga a cientos de familias y, según comentan los propios vecinos, se sienten “olvidados” por las autoridades. Ante la falta de respuestas, advirtieron que retomarán las protestas en los próximos días si no hay avances concretos.

Desde la comunidad piden una intervención estructural, no paliativos, y exigen obras que garanticen la accesibilidad en todo momento del año, especialmente durante las lluvias.