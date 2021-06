Vecinos del menor ultimado por efectivo policial aseguran que no era “delincuente” como “se dice”

Compartir

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta el barrio San José Obrero, donde el viernes pasado un Cabo de la Policía de Formosa mató a un menor de un disparo en el pecho. Varios vecinos de la zona se mostraron indignados y conmocionados por lo sucedido y defendieron al muchacho.

“No salimos del asombro, nos queda un dolor muy grande por la muerte del chico, no sabemos porqué lo mataron, él no robó nada ni tampoco tenía arma”, confió una vecina.

Al hablar del hecho, aseveró que escuchó una detonación y luego vio tirado al joven con un disparo en el pecho. “Me encontré con la situación de verlo al chico tirado en el suelo, enseguida llegó la Policía y nadie lo quería alzar para llevarlo al hospital a que lo atiendan”, dijo.

“Yo lo conocía desde que nació, no era un delincuente como quieren hacer creer; y aún si lo hubiera sido no tenía porqué matarlo”, agregó otra mujer.

Y continuó: “el policía vivía acá en el barrio desde hace tres años aproximadamente”.

Por su lado, un vecino acotó: “yo vivo al lado de la casa del policía, él tenía conflictos con el chico menor de edad por los caballos. Vino una vez a mi casa a decirme que lo saque de acá. Desde hace dos años más o menos que venía el cruce entre ellos. Aparentemente al uniformado le habrían robado un caballo y él apuntaba al menor”.

“Dice que le quiso robar, todos dicen que él era delincuente pero no es así, desde hace muchos años nos conocemos todos. Yo lo conozco desde pequeño y la gente habla por hablar. El policía tenía que proceder como corresponde y no de la manera que lo hizo”, lanzó y confió que “evidentemente le tenía mucho odio”.

“Los vecinos saltamos porque él no era un delincuente o un mal chico”, reiteró.

Por último, el hombre contó que tras el hecho “fue la Policía la que derrumbó la casa del efectivo, no fueron los pibes del barrio. Echaron la casa, sacaron las aberturas y el techo”.

