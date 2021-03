Vecinos del Porteño Norte cortaron la ruta para reclamar por agua potable

Compartir

Un grupo numeroso de vecinos del Porteño Norte (Clorinda), llevó adelante durante la jornada de ayer un corte sobre la ruta nacional 11 para exigir agua potable, ya que, pese a tener las conexiones a la red el vital líquido no sale, a esto se le suma que los tanques comunitarios se encuentran totalmente vacíos.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Yesica -una pobladora de la zona- indicó que “estamos cortando la ruta, no permitimos que pase ninguna clase de vehículos, porque en el Porteño Norte estamos sin agua, dicen supuestamente que traen 130 litros y solo traen 20”.

“No tenemos agua, iluminación, nada, en lugar de ir para adelante cada vez vamos para atrás, estamos totalmente olvidados”, disparó indignada.

Seguidamente confió que “en los tanques comunitarios cargan 20 litros de agua, y lógicamente que eso no alcanza para las 500 familias”.

Por otro lado, expuso que es una “gran mentira” que en todo el territorio haya agua y reiteró que “la gente del Porteño tiene que traer agua del río para tirar en el baño y para lavar la ropa debe comprar o traer de otra zona”.

“Lo que pedimos es agua, vamos a estar acá hasta que nos traigan un tanque para cada cuadra”, adelantó la mujer.

Finalmente, asintió que “estamos todos los vecinos, también hay efectivos de Gendarmería Nacional que custodian la zona, la medida de fuerza será por tiempo indeterminado y cada tanto abrimos para dejar pasar a los vehículos”.

