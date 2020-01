Vecinos denuncian que camión arrojó residuos en la calle causando olor nauseabundo y presencia de moscas

Compartir

Vecinos del barrio Villa Hermosa de esta ciudad que viven sobre la calle Yunká al 1900 en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunciaron que hay un olor insoportable en la zona ya que ayer un camión que iba a tirar desechos de una fábrica, perdió parte de los residuos durante el trayecto que hizo desde la Avenida Napoleón.

Los pobladores piden soluciones ante lo ocurrido ya que no es el único sector afectado y ante esta situación, salieron a increpar al conductor del camión impidiendo de esta forma que arrojaran los residuos allí.

Un vecino del sector contó que «ayer a la siesta pasó esto y no podíamos creer el tremendo olor que había, vino la Policía porque lo detuvimos al camión entre todos los vecinos del barrio, estamos esperando que venga la máquina a sacar todo lo que tiraron pero todavía no viene, con el calor que hizo ayer era insoportable, fue peor que hoy que al menos llovizna y calmó algo, pero sigue el olor. Incluso había un montón de moscas porque esos residuos son desperdicios de una fábrica, fue insoportable ayer el olor, tuvimos que encerrarnos todos porque no se podía estar».