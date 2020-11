Vecinos denuncian un “imparable” aumento del robo de motocicletas en la ciudad

Compartir

Vecinos formoseños en diálogo con el Grupo de Medios TVO, denunciaron un “imparable” aumento del robo de motocicletas en la ciudad, una situación que además de preocupación, genera malestar, debido al “poco interés” de la Policía en investigar los hechos, ya que de los rodados robados son “muy pocos” los que recuperan.

Ante esta situación a la que denominaron “desesperante”, pidieron un mayor accionar de la fuerza policial, debido a que aseguran que detrás de esto hay un “grupo delictivo” dedicado a cometer los robos.

Lo llamativo de la situación es la rapidez con la que se roban las motocicletas teniendo en cuenta que muchas de ellas son sacadas de adentro de casas o alquileres que incluso cuentan con cámaras de seguridad, pero ni aún así se logra recuperar a los rodados ni mucho menos a los responsables.

“La autoridad policial no da respuestas y mientras ellos están preocupados en otros temas como las fiestas clandestinas, las motos no paran de ser robadas”, expresó un vecino.

“Los que sufrimos el robo de motos quedamos muy mal porque no solo se llevan nuestro medio de movilidad, sino que muchas veces quedamos con cuotas a seguir pagando y debemos manejarnos en colectivo. Es un dolor muy grande, todos sabemos la economía y la difícil situación que estamos viviendo, los delincuentes entran a las casas en dos minutos y se llevan el sacrificio de años”, lamentó otra joven damnificada.

“Hay motos que valen medio millón de pesos y se las roban con una facilidad que sorprende, lo peor es que nunca más las recuperan, nadie da respuestas de nada y es una historia que no se para de repetir todos los días”, exclamó otro joven.

También los vecinos denunciaron que muchos de estos rodados de alta cilindrada son sacados del país por pasos clandestinos. “Cuando me robaron una Honda Tornado llegué a recibir más de 50 mensajes de personas que me decían que la moto iba a ser cruzada a Alberdi, que vaya a ver a la orilla del rio, avisé a la Policía y no hicieron nada, claramente acá pasa algo porque todo el mundo sabe donde podrían estar, pero se sigue sin investigar y por eso los robos continúan”, manifestó otro formoseño damnificado.

Otra cuestión que los angustia, es que hay motocicletas robadas que son desarmadas y vendidas por partes, por eso pidieron a la población que “no compren pedazos de motos por las redes, no patrocinen a los que hacen esto por favor”.

Para finalizar, solicitaron que la Policía profundice en este tipo de delitos, “los delincuentes tienen zonas liberadas porque actúan con inmensa seguridad, nunca son atrapados y de las motos robadas se recuperan dos o tres, es una falta de respeto total, que la autoridad policial se encargue de investigar esto y que se termine de una vez por favor”.

