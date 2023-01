Vecinos denunciaron derrame de una sustancia blanca en aguas del río Paraguay

Vecinos del barrio Bernardino Rivadavia (ex Lote 4), presentaron una denuncia contra la Empresa Unitán Saica S.A. dado que entre los días 15 y 22 de enero del corriente año, en horas de la siesta, se arrojaron «sustancias o líquidos de color blanco a las aguas del Río Paraguay», es por ello que solicitaron que, de manera inmediata, se determine qué tipos de sustancias o productos fueron arrojados.

Consideraron que esto podría acarrear posibles impactos en el ambiente, fauna, flora de la zona y obviamente la posibilidad de incidencias directas o indirectas en la salud de la población.

Requirieron, además, medidas adoptadas por la empresa, toda vez que en esa área no solamente residen de manera permanente numerosas familias, sino que además se desarrollan diversas tareas y también actividades de esparcimiento en las proximidades del lugar donde apareció esta gran “acumulación de un líquido de color blanco que tiñó por varios días las aguas de este río internacional”.

El defensor del pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, en base a la aplicación de la Ley Nº 1.065, art. 9, inc. A, y de la Ley Nº 1.060 de Política Ecológica y Ambiental de la Provincia. Formosa, intimó a la firma Unitán Saica, para que en el plazo de «24 horas haga su descargo para poder garantizar de esta manera los derechos de los vecinos a tener acceso a una debida información, además solicitaron intervención a la Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, a cargo del Dr. Hugo Bay y a la Coordinadora de Ambiente y Transición Energética de la Ciudad de Formosa, Dra. Laura Diaz Roig, quienes dentro de sus competencias y facultades propias, llevarán adelante las investigaciones correspondientes, deslindado responsabilidades y en su caso, aplicando las sanciones que sean pertinentes.

Relacionado