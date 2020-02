Vecinos destacan la ágil y buena atención para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito

Compartir

Linkedin Print

Vecinos de diferentes sectores de la ciudad que la semana pasada empezaron a acudir a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito previo a sacar un turno por la web, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacaron la buena atención y la agilidad que se brinda en las oficinas para realizar el trámite.

Cabe señalar que el lunes de la semana pasada comenzaron a acudir los beneficiarios, algo que tendrá continuidad incluso luego del inicio de clases hasta cubrir todo el radio de personas que sacó un turno por la web.

El sistema para sacar turno a través de internet permite que las oficinas no se colapsen de personas sino que cada una vaya al horario que les fue otorgado, permitiendo así una atención más rápida.

En ese marco María, una vecina del barrio Guadalupe que acompañó a su hermana a realizar el trámite destacó la buena predisposición de los empleados para solucionar todos los inconvenientes que puedan surgir en el lugar. «Teníamos turno para las 10 de la mañana, apenas entramos ya nos atendió un joven y al pedirnos los requisitos nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado del certificado de domicilio, él rápidamente solucionó la cuestión y nos dijo que nos esperaba mientras íbamos a pedir otra en la Comisaría Primera», contó y agregó que «una vez que volvimos nos recepcionó los papeles, le sacó la foto y en menos de 5 minutos ya teníamos la SUBE activada, una verdadera rapidez que me dejó muy sorprendida y demuestra que hay un inmenso trabajo de coordinación detrás de esto».

Asimismo Juana, otra pobladora de la ciudad que fue a las oficinas para hacer el trámite a su hijo de 8 años, resaltó que «la mayoría de los empleados son chicos jóvenes con mucho entusiasmo de brindar buena atención y sobre todo ser pacientes, se nota que tienen una bajada de línea de siempre tratar de solucionar los problemas que puedan surgir porque están dispuestos a brindar ayuda de más cuando uno por ahí se confundió con algún papel o lo que sea. Justo a nosotros nos tocó un día de mucho calor y como había poca gente adentro, nos pudimos sentar tranquilas con aire acondicionado mientras esperábamos que vayan llamando».

De la misma forma Juan, otro vecino de la ciudad señaló que «también te dan la facilidad de sacar el turno acorde al horario que uno pueda, si no se puede por la mañana se saca por la tarde, no hay manera de que alguien quede fuera de esto, encima cuando la gente va llegando ellos ya te van preguntando si tenes turno y directamente te hacen pasar, atienden muy rápido y es de destacar, no siempre uno ve estas atenciones, se nota que los empleados están formados y listos para todas las expectativas que el usuario tiene».

«Después de que vine a las oficinas a hacer el trámite tuve tiempo de hacer muchas otras cosas más, por ahí la gente no se acostumbra a esto de sacar turno por internet y después venir de nuevo acá, pero los resultados están a la vista y es para que nadie espere de más, hay lugares donde uno no puede entrar de toda la gente e incluso hay que esperar en el calor, acá todo lo contrario, uno entra, rápidamente es atendido y se va, valoro muchísimo el avance que hubo en este tema y la prioridad que se le da a la gente», destacó otra estudiante universitaria.