Vecinos están hartos de tolerar a familia que atemoriza a todo el barrio Juan Domingo Perón

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Noelia una vecina del barrio Juan Domingo Perón denunció que hay una familia que se ocupa de acosar, robar y atacar a quienes viven en la zona y que, pese a las reiteradas denuncias, la Justicia no actúa en consecuencia. La gente no quiere denunciar públicamente por temor a represalias.

“Queremos una solución porque no se puede vivir más en el barrio, estamos cansados de esta familia, le pedimos al Ministro de Gobierno que nos dé una solución de manera urgente”, comenzó diciendo la mujer.

A continuación, indicó que “con estos vecinos no se puede convivir, no estamos tranquilos, la gente tiene miedo de hablar, pero decidimos hacer pública la cuestión para pedir que por favor metan presa a esta gente”.

“Ya no podemos vivir en paz, me amenazaron a mí y a mi familia, que nos iban a matar a todos, que nos iban quemar la casa. Siempre atropellan a los inocentes”, añadió preocupada Noelia.

Seguidamente disparó que “en esa casa hay droga, violencia, violaciones, hurtos, robos, daños y muertes, no se puede vivir más”.

Recordó además que “estas personas hace poco tiempo atacaron a mi vecino, un hombre mayor, y ahora vive asustado, no puede salir. Hizo muchas denuncias, pero no hacen caso, la Justicia no los condena”.

“Lo único que pedimos es que metan presa a esta gente, porque no saben vivir en sociedad, si las sacan de acá se irán a otro barrio y seguirían haciendo lo mismo”.

“Pedimos que alguien nos ayude, exigimos una solución. Si no nos hacen caso vamos a juntarnos con los vecinos e iremos a reclamar en la Comisaría o a Casa de Gobierno. Vamos a hacer piquete porque no aguantamos más”, advirtió la misma.

De la misma forma, agregó que “hace 18 años que esta gente vino a vivir al barrio, nadie hace nada, parece que le tienen miedo, si la Policía le tiene miedo entonces qué nos queda a nosotros”.

“Espero que a través de esto tengamos alguna solución a lo que vivimos”, dijo esperanzada en que su reclamo sea escuchado.

Por último, según se pudo saber el domingo último tras un tiroteo en la zona, la vecina acudió a la Comisaría Séptima para denunciar el hecho, pero no le quisieron tomar la denuncia, por ende, debió recurrir a la Comisaría Primera; a su vez el martes a la noche, estos inadaptados golpearon a una nena de 10 años para robarle el celular.

