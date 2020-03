Vecinos están preocupados por los constantes hechos de inseguridad en el barrio Guadalupe

Compartir

Vecinos del barrio Guadalupe se mostraron en «alerta» por los reiterados hechos de inseguridad que se registran, sobre todo en la zona del centro comercial. Indicaron que cuando por ejemplo a los malvivientes se les «complica» robar una moto -porque los vecinos toman los recaudos- optan por sacarle la rueda.

«Ayer vi cuando uno estaba intentando robarse una moto, comencé a gritar y a pedir auxilio, cuando los vecinos salieron huyó. Él ladrón me quiso atacar para que me callara porque saqué el celular para llamar a la Policía», comentó y detalló que «todos estamos en alerta porque cuando no te pueden robar la moto, tratan de sacarte cualquier cosa del rodado, desde espejos hasta la rueda».

Según coincidieron varios de los pobladores los hechos de inseguridad suceden todos los días donde siempre se ven personas que recorren atentas a qué se pueden llevar. «Hay muchos delincuentes, a cualquier hora del día recorren los pasillos buscando la posibilidad de robar lo que sea».