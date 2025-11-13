Vecinos exigen iluminación en Av. Alicia Moreau de Justo: «No se puede vivir así»

La avenida Alicia Moreau de Justo, tramo que va desde avenida Gendarmería Nacional hacia el Vaciadero Municipal, se convirtió en eje de fuertes reclamos vecinales por la falta total de iluminación. Los habitantes de los barrios Urbanización España, San Antonio I y II, Lisbel Rivira e Itatí aseguran que el problema lleva años sin solución, pese a los pedidos reiterados a las autoridades municipales.

En las últimas semanas los vecinos intensificaron sus denuncias en redes sociales y grupos comunitarios, describiendo la zona como un espacio “inseguro, oscuro y olvidado”, a pocos kilómetros del centro capitalino. También recuerdan que por esa misma avenida circulan diariamente camiones, motos, bicicletas y autos, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

“Necesitamos

iluminación urgente”

Uno de los reclamos más repetidos apunta a la peligrosidad de transitar por el lugar durante la noche.

“Necesitamos iluminación urgente. No se puede vivir así, con miedo a chocar a alguien o que nos salgan a robar. Transitan muchos camiones, motos, bicis. Es sumamente necesario tener una buena iluminación”, expresó una vecina.

Otros residentes coincidieron en el diagnóstico:

“Podés tener todos los recaudos posibles, pero una avenida no puede estar sin iluminación, sabiendo que transitan camiones por ahí”.

“Fui a visitar a mi hermano y es de terror esa avenida, no se ve nada. No sabés si te va a salir un animal, una bici o algo en el camino”.

“De noche es tierra de nadie, y a escasos kilómetros del centro. No es Villa del Carmen, no hay excusas”, agregó otra persona.

Un problema de años

Los vecinos remarcan que la ausencia de luminarias no es una cuestión reciente ni vinculada a la coyuntura económica. Aunque tanto el gobierno municipal como el provincial aseguran que la falta de fondos —y la crisis actual— dificultan las obras públicas, quienes viven en la zona señalan que el problema comenzó mucho antes.

“Este problema viene de años. Antes no estaba Milei y tampoco hacían nada”, se quejan en los grupos barriales.

Oscuridad total y

caminos deteriorados

Además de la falta de luz, denuncian que el estado de las calles se volvió “intransitable”, especialmente en la prolongación hacia los Pioneros.

“Todos los días voy y vengo de trabajar y es una oscuridad total. Soy del barrio Urbanización España”, relató una vecina.

“Hace poco tuve que ir a la casa de una conocida, y la verdad me dio miedo la oscuridad de esa avenida. Ojalá los políticos que tanto quieren hacer por Formosa salgan a recorrer por esas avenidas”, añadió otra.

“La oscuridad total y las calles un asco… la 16 de Julio y Los Pioneros jamás un foquito al menos”.

En tono más indignado, otro vecino reclamó: “Ojalá te escuchen estos sanganos y se ocupen del reclamo”.

Esperan respuestas

Mientras tanto, los habitantes de los barrios conectados por la avenida —Urbanización España, San Antonio I y II, Lisbel Rivira e Itatí— insisten en que la iluminación es una necesidad básica, no un lujo. Y advierten que seguirán reclamando hasta que la obra sea incluida en los planes municipales.

Muchos temen que la falta de acción oficial “normalice” un riesgo que ya provocó múltiples accidentes y episodios de inseguridad, y que podría prevenirse con iluminación adecuada.