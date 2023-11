Vecinos inundados del barrio Villa del Carmen piden limpieza de zanjas para hacer correr el agua de las calles y las casas

Brian, un vecino del barrio Villa del Carmen, en contacto con el Grupo de Medios TVO comentó que, debido a las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, gran parte de los pobladores que se encuentran a escasos 50 metros de la ruta nacional 11 están inundados. “Las calles esta rebosadas y en algunas casas ya ingresó el agua; esto sucede porque no hay zanjeo ni limpieza de desagües”, dijo.

“Todo el barrio prácticamente está inundado, no hay buen zanjeo, no corre el agua, no hay mantenimiento de nada, tampoco contamos con contendores de basura por lo cual la gente arroja sus residuos en las zanjas y así con cada lluvia nos inundamos”, dijo el vecino y agregó que debido a esta situación “llueve un poquito nomas y estamos con agua hasta las rodillas”.

Consultado si es que hay vecinos que tienen agua adentro de las casas respondió que “en mi caso no, pero quienes viven cerca de mi domicilio están totalmente inundados”.

“Las calles están rebozadas, hay que andar en canoas para poder salir”, agregó al hacer referencia a las diversas arterias del conglomerado y expuso que “hace dos semanas atrás, cuando tuvimos la tormenta anterior, estuve llamando a los punteros del barrio y les pedí que por favor gestionen los trabajos para que el agua corra, les mande fotos, ubicación, video, todo, me respondieron de que iba a andar la cuadrilla, pero lamentablemente hasta el día de hoy no vinieron”.

“Nosotros desde la semana pasada estamos inundados, se estaba secando todo, pero con esta lluvia se nos complicó la situación. El problema es que todas las zanjas están tapadas, estamos a 300 metros del Riacho San Hilario, hay una zanja gigante pero debido a que está sucia no corre el agua”, aseveró el vecino.

“La mayoría de las personas están con agua en sus casas, no podemos salir para ir a cumplir con nuestras obligaciones, los colectivos no paran porque no tenemos garitas, entonces siguen de largo y te dejan en la lluvia. Nuestra situación es bastante complicada, necesitamos respuestas”, cerró diciendo Brian.