Vecinos piden a la Municipalidad que retire dos contenedores que representan un foco infeccioso

Vecinos del barrio Municipal hicieron pública su solicitud para que la Comuna retire los contenedores que se ubican en calle Antenor Polo y Beata Match, zona que debido a la gran cantidad de residuos que arrojan, fuera y dentro de los mismo, se está convirtiendo en un verdadero foco infeccioso.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una persona que trabaja en el lugar dijo que «yo trabajo acá mediodía, lo que noto es que muchas personas vienen a arrojar su basura, pero la dejan en cualquier lugar, parece que les cuesta caminar un poco más y tirar adentro de los contendores».

«Con varias personas discutí porque tiran sus bolsas en la calle, entonces tengo que ir a buscar hasta ahí», agregó el hombre.

Por su parte una vecina de la zona confió que la basura está ganando terreno ya que el microbasural crece con el pasar de los días y además de eso deben convivir con los malos olores y los roedores.

«Vivir frente a los contendores es como vivir en la basura, mi hijo y yo tenemos problemas de salud y se nos hace imposible estar tranquilos. No se puede estar de la cantidad de moscas que hay», comentó la misma.

Y agregó: «en épocas de altas temperaturas todo se complica aún más, ahí el olor es más fuerte y ni hablar de la cantidad de bichos y ratas con los que tenemos que lidiar».

«Pedimos que por favor saquen de acá los contenedores, que los lleven a otro lado más retirado», insistió y confió: «a veces tiran animales muertos y es imposible respirar del olor nauseabundo».

Otra añadió: «mucha gente no entiende, les cuesta arrojar su basura donde corresponde, entonces la única solución que vemos es que la Municipalidad retire estos contenedores, que los lleve a lugares más alejados para que otros vecinos no tengan los problemas que ahora tenemos nosotros. No se puede vivir así, necesitamos respuestas».

«Yo vengo temprano a tirar mi basura y noto que hay personas que duermen acá. El otro día encontré a un chico durmiendo en un frízer viejo y le dije por qué duerme acá, que le pueden morder las ratas», sostuvo otra señora que brindó su testimonio y confesó que allí permanentemente se juntan personas a drogarse y «eso también genera un peligro para nosotros porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar cuando vamos a arrojar nuestros residuos».

«La única solución es que saquen los contendores de acá, que los lleven a otro lado. Esperamos que la Municipalidad escuche nuestro pedido», cerró la mujer.

