Vecinos piden arreglo del puente de hierro del barrio Sagrado Corazón

Compartir

Linkedin Print

Vecinos del barrio Sagrado Corazón, en contacto con el Grupo de Medios TVO, hicieron publica su preocupación por el mal estado en que se encuentra el puente de hierro que pasa sobre un brazo del riacho El Pucú de la calle Juan José Silva.

“Otra vez tenemos que hace público lo que está pasando ya que si nos quedamos callados nadie se va a ocupar de la cuestión”, comenzó diciendo una vecina del lugar y añadió: “desde hace semanas comenzamos a notar la aparición de pequeños huecos que se fueron rompiendo más y más con el paso de los días. Ahora por ejemplo ya es muy evidente y por eso pedimos a nuestras autoridades municipales que manden a arreglarlo, antes de que suceda una tragedia”.

“Siempre es la misma historia, la lucha para tener el puente fue larga, tuvimos que pedir por todos los medios, inclusive salimos a cortar la avenida Néstor Kirchner. Finalmente escucharon nuestro pedido y nos trajeron este puente que al poco tiempo debió ser reparado y ahora nuevamente tiene inconvenientes”, agregó otra mujer recordando los reclamos que debieron protagonizar varios vecinos.

Es importante aclarar que a diario circulan por la zona desde peatones hasta camiones de gran porte y ahí radica la importancia de que el paso se encuentre en óptimas condiciones, ya que no se trata solo de la necesidad que tienen los pobladores -porque gracias a esta vía se acortan las distancias- sino que resulta un peligro para todos puesto que además de pequeños pozos hay partes en donde la chapa se hundió notablemente.

“Me gustaría que no esperen a que suceda una tragedia para tomar cartas en el asunto, invito a nuestros funcionarios municipales a que se acerquen al lugar y vean en qué condiciones está, no estamos exagerando”, añadió otro poblador.

Por último, coincidieron en que se tomó la determinación de hacer pública la cuestión a través de un medio de comunicación porque “es la única manera en que seremos escuchados. Con esto esperamos y rogamos que lleguen las soluciones”.