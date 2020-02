Vecinos que compraron terrenos «fiscales» temen ser desalojados

Compartir

Vecinos del barrio «Tiro Federal», se mostraron preocupados ante un posible desalojo que se concretaría en los próximos días. Según indicaron, quienes viven en la zona habrían pagado por los terrenos, pero ahora «apareció un supuesto dueño que exige se le devuelva el lugar». La mayoría de la gente abonó al contado.

«Estamos muy preocupados, desconocíamos la situación cuando inocentemente y con el afán de lograr tener un techo propio vinimos a invertir nuestro dinero acá», dijo una de las personas que vive allí al Grupo de Medios TVO.

Agregó que «nos dijeron que el miércoles va a aparecer el dueño, tengo la esperanza de que lleguemos a un acuerdo para que podamos seguir acá».

Indicó que con mucho esfuerzo compraron los terrenos y luego levantaron sus casas. «Invertimos mucha plata, todos nuestros ahorros, y ahora no podemos creemos lo que nos pasa».

«Es un barrio que está desde hace muchos años, no soy la primera pobladora. Hay vecinos que están desde hace mucho tiempo, y nunca nadie vino a decir quién está vendiendo, porqué, qué son los dueños», asintió.

Seguidamente explicó que cuentan con los servicios básicos y que «cuando adquirí el lugar me dijeron que era fiscal, que me iba a poder acercar a la Municipalidad para regularizar mi situación».

Por último, indicó que «los vecinos dicen que el dueño viene a querer recuperar el lugar, yo tengo la esperanza de que hablemos, estoy dispuesta a llegar a un acuerdo económico porque no puedo perder todo lo que ya hice. No tengo la intención de sacarle nada a nadie, voy a pagar».

Ubicación

Vale aclarar que se trata de un conglomerado ubicado en la parte trasera del Tiro Federal (ruta nacional 11, km 1182) donde actualmente habitan unos 300 vecinos.