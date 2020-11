Vecinos que fueron estafados en compra de terrenos piden ayuda al Estado para no ser desalojados

Compartir

Más de 300 familiar manifestaron haber adquirido terrenos por medio de un loteo en forma privada con boletos de compraventa, los cuales para la Justicia no tendría ningún valor y se comenzaron procesos judiciales de reivindicación para desalojarnos.

Según explicaron al Grupo de Medios TVO, las primeras familias que compraron los terrenos están desde hace más de 16 años, y ahora tomaron conocimiento que dicho loteo no tenía aprobación municipal, ni “autorización” para su venta.

Ante esto, los mismos solicitaron al intendente capitalino Jorge Jofré que tome intervención para que el Concejo Deliberante expropie los terrenos en conflictos y que la Municipalidad les adjudique, “atento a que sería la única posibilidad de poder conservar nuestros hogares, de no mediar la ayuda del Estado en esta situación de vulnerabilidad habitacional, sumado a la crisis económica y la falta real de trabajo no tendremos adónde ir a vivir con nuestro hijos y ancianos”.

“Vamos a golpear las puertas de todos nuestros representantes para que nos den una solución al problema, porque nosotros no somos usurpadores, compramos los lotes y fuimos estafados”, expresaron los mismos.

Asimismo coincidieron que “esto no hubiera pasado si la Municipalidad se hubiera hecho presente en nuestro barrio hace 16 años atrás cuando comenzaron a vender, y nos ponían en conocimiento que no tenían aprobación ni autorización para hacerlo”.

“Fuimos estafados por personas inescrupulosas que se aprovecharon de nuestras necesidades de tener una casa donde vivir con nuestros hijos, y el Estado no hizo nada”, lamentaron.

“Ahora pedimos que nos den una solución para que no nos desalojen, que expropien y normalicen esta situación”, culminaron preocupados los vecinos.

