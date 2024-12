Vecinos reclaman medidas urgentes por la alta siniestralidad en la esquina de Güemes y Arenales

La esquina de Silvestre Güemes y Arenales se ha convertido en un punto crítico para el tránsito en la ciudad, con casi a diario colisiones entre vehículos que provocan una creciente preocupación entre los vecinos de la zona. La falta de señales de tránsito adecuadas y el exceso de velocidad de los conductores contribuyen a que el cruce se haya transformado en un lugar extremadamente peligroso, no solo para quienes circulan en los vehículos, sino también para los transeúntes.

“Los autos que vienen de Güemes y de Arenales no se fijan nunca por el otro lado. Siempre hay algún conductor apurado que no respeta las esquinas y la velocidad, lo que genera estas colisiones casi todos los días. Es un peligro constante para todos”, comentó Concepción, una vecina que reside a pocos metros del lugar y que pidió por la mejora en las condiciones de seguridad vial.

A diario, la situación no mejora. Los conductores, al parecer, siguen sin tomar conciencia de los riesgos y continúan circulando a alta velocidad. Según los residentes, la intersección no tiene semáforos ni reductores de velocidad, lo que aumenta la posibilidad de accidentes graves. Muchos se preguntan hasta cuándo deberán esperar para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Una vecina, en contacto con el Grupo de Medios TVO, se mostró indignada: “Hace tiempo que venimos pidiendo que pongan reductores de velocidad o un semáforo, pero la situación sigue siendo desesperante. Pareciera que tienen que esperar que haya una víctima grave para recién actuar”, expresó, visiblemente preocupada por la falta de respuesta oficial.

Los reclamos también fueron respaldados por un grupo de vecinos que se acercó a la redacción de este medio. “Todas las mañanas hay una nueva colisión. No importa la hora ni el día, siempre pasa lo mismo. Y lo más frustrante es que nada cambia. Los conductores no tienen prudencia, y las autoridades no parecen hacer nada para mejorar la seguridad en el cruce”, comentaron, pidiendo a las autoridades municipales que actúen de inmediato para evitar una tragedia.

Mientras tanto, el cruce de Silvestre Güemes y Arenales sigue siendo una de las zonas más conflictivas de la ciudad, donde los accidentes son casi una rutina. Los vecinos esperan que, finalmente, se tomen las medidas necesarias para garantizar una circulación más segura y evitar que este lugar siga siendo un peligro constante para todos.