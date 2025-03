Vecinos reclaman por la falta de mantenimiento en la esquina de Güemes y Coronel Bogado

Vecinos reclaman por la falta de limpieza en una esquina que se volvió intransitable

La intersección de Güemes y Coronel Bogado se ha transformado en un punto crítico para peatones y conductores. Los pastos altos impiden la visibilidad y la basura acumulada no solo genera un foco de infecciones, sino que también da un aspecto de abandono al barrio. Los vecinos, cansados de la situación, exigen una solución urgente.

«Es imposible cruzar sin miedo a que te pase por encima un auto o una moto. No se ve nada con esos yuyos y el que viene manejando tampoco te ve a vos», comentó una vecina de la zona. El problema afecta tanto a los peatones como a quienes circulan en vehículos. «A veces tenés que asomar el auto casi hasta la mitad de la calle para ver si viene alguien. Es un accidente esperando a pasar», agregó un conductor habitual de la zona.

Además de la visibilidad reducida, quienes transitan a pie deben lidiar con veredas intransitables. La maleza ha avanzado tanto que obliga a las personas a bajar a la calle, exponiéndose aún más al peligro. A esto se suma la cantidad de residuos que se acumulan en el lugar. «Hay botellas, bolsas de basura, pedazos de cartón… y ni hablar de los bichos que salen de ahí», reclamó otra vecina que trabaja en el barrio.

El terreno donde hoy crecen los pastizales y se acumula la basura pertenece a una construcción que lleva años abandonada. En el lugar debía funcionar un centro de día, pero las obras quedaron paralizadas y desde entonces nadie se ha hecho cargo del mantenimiento. «Si no van a terminar la obra, por lo menos que limpien. No pedimos nada raro, solo poder caminar tranquilos y que los autos puedan pasar sin riesgo de chocar», expresó con resignación otro vecino afectado.

Ante la falta de respuestas, los vecinos evalúan organizarse para realizar ellos mismos una limpieza en la zona. Sin embargo, advierten que no es una solución definitiva y que es responsabilidad de quienes corresponda mantener el lugar en condiciones. Mientras tanto, la esquina de Güemes y Coronel Bogado sigue siendo un punto peligroso y un símbolo del abandono que sufren algunos barrios.