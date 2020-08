Vecinos se mostraron de acuerdo en que se suspendan reuniones sociales en Formosa

Compartir

Luego de que el gobierno provincial adhiriera al DNU presidencial que suspende las reuniones sociales en todo el país, el Grupo de Medios TVO dialogó con vecinos de la ciudad para consultarles respecto a la medida donde la gran mayoría se mostró de acuerdo, asegurando que la gente es “abusiva” y se juntan en grandes grupos poniendo en riesgo a los demás.

Cabe señalar que la medida establece establece la prohibición de los eventos sociales hasta el 16 de agosto. En Formosa, “también se suspenden los encuentros familiares en espacios cerrados y domicilios cualquiera sea el número de concurrentes salvo el número de convivientes; y las reuniones de personas en ámbitos de trabajo para momentos de esparcimiento, comida, sin distanciamiento social; y también así el turismo”, informaron.

“Pienso que sí se tienen que suspender sin dudas, estoy de acuerdo con la medida porque la gente no respeta nada y hace desastre, se juntan entre un montón, se ponen a tomar alcohol, en mi propio barrio lo vi y la verdad es que me da miedo”, dijo una vecina consultada.

“Habría que ver la medida, pero la gente es muy abusiva, no respetó nunca, creo que no se deberían suspender del todo, me parecen bien como están controlando, creo que a veces es necesario salir un rato, reunirse con la familia, no entre un montón, sino que la cantidad que ya habían dejado, las reuniones para mí tienen que seguir”, opinó otra formoseña.

De la misma forma un vecino expuso que “no se deben suspender las reuniones, acá en Formosa no hay circulación de virus, eso es en vano, creo que no tiene sentido la verdad, creo que todos los días deberían permitir las reuniones, no digo que nos juntemos entre un montón a tomar mate o tereré, acá hace un montón que no hay infectados, apareció un caso hace unos días, pero dentro de todo está controlado, no hay circulación comunitaria, creo que acá no se debería restringir más, eso es obedecer al poder central y acá no hace falta”.

“Creo que acá sí se tiene que suspender, el coronavirus anda por todos lados y acá no va a ser la diferencia. Hay gente que se cuida mucho, otros que no, si todos usáramos barbijo sería distinto pero hay personas que no lo hacen”, expresó otro poblador.

“Acá creo que sí se debe suspender, se debe tomar esa precaución porque gracias a que se tomaron medidas bastantes adelantadas no estamos como el resto, sin ir más lejos Chaco, Buenos Aires, de lo contrario Formosa hubiese sido un desastre, acá hay pocos casos, si va un asintomático a una reunión por ejemplo y estamos entre 20 personas todos nos vamos a contagiar”, manifestó otra vecina y aseguró que “la gente no respeta la cuarentena ni el distanciamiento, no tienen la mentalidad de cuidarse y cuidar al resto porque con esto es así, no es joda, no es una gripe más como dijo el presidente de Brasil, está agarrando al mundo entero y hay millones de contagiados, acá gracias a Dios y a la Virgen desde que se tomaron medidas con anterioridad estamos mejor”.

“Pienso que sí se deben suspender, al menos estos 15 días y después empezar a permitir más salidas, acá nunca se respetó la cuarentena al 100% así que deberían hacer un esfuerzo, sobre todo los jóvenes, que la gente que trabaja pueda seguir saliendo tranquila, pero los demás tienen que respetar al menos una vez o sino esto no se va a terminar más”, expresó otra pobladora.

“Habría que ver cuál es el criterio que se está usando, supongo que es diferencial en cada provincia, no es lo mismo lo que pasa en Buenos Aires que en otros lados, a mí no me gustaría que se suspendan pero es entendible porque estamos en una situación de emergencia, calculo que podría haber otro criterio en las provincias que no están tan infectadas”, dijo otro joven consultado.