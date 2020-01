Vecinos solicitan reductores de velocidad sobre la calle Luis Díaz del barrio Liborsi

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, vecinos del barrio Liborsi pidieron al municipio la colocación de lomos de burro sobre la calle Juan Luís Diaz, la cual tras ser pavimentada se convirtió en una pista de carreras donde los vehículos circulan a alta velocidad. La arteria -que ahora es de un solo sentido- se extiende desde la ruta nacional 11 hasta la avenida Néstor Kirchner.

«En este lugar como no hay lomos de burro todos circulan a gran velocidad, no respetan nada, en las esquinas se registran siniestros viales permanentemente. Desde que se hizo el pavimento todos andan muy fuerte. Entre los vecinos de la zona nos reunimos para ver de qué manera podemos hacernos escuchar para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto», dijo un vecino del barrio.

De la misma forma, otra vecina agregó: «todos andan muy fuerte, varios animales ya fueron atropellados por gente inconsciente, además se registraron incontables accidentes, necesitamos lomos de burro o algo para que los conductores bajen la velocidad».

«Nos juntamos entre varios vecinos porque queremos que pongan lomos de burro en la arteria, es un peligro para todos. Otra cosa que necesitamos es que se haga énfasis en el mantenimiento y que se tomen cartas en el asunto respecto a los vehículos pesados que estacionan acá», indicó otra pobladora del lugar y recordó: «el otro día venia en un remis, y el conductor frenó como pudo porque justo cruzaba un chiquito. Es un desastre, de casualidad no ocurre aún una desgracia».

«De noche algunos corren picada por esta calle, tenemos que cuidarnos de los demás», agregó molesta la misma.

«Esto es una pista de carreras, no se respeta nada, es una calle que si bien es de una mano tampoco respetan eso, desde la Kirchner entran en contramano. Es un peligro para todos los que vivimos en la zona, ya mataron perros y gatos porque los chocaron», expuso otra mujer del lugar quien además insistió en la necesidad de una pronta solución porque «realmente da miedo estar en la vereda de nuestras casas ya que varias veces automóviles terminaron en las mismas».

«Es una calle transitada, agradecemos el pavimento pero necesitamos reductores de velocidad antes de que ocurra una tragedia», coincidieron todos los vecinos que hicieron público su testimonio.