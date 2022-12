Veintidós Leonas fueron citadas para jugar la Pro League en Santiago del Estero

Así como en noviembre fue el momento de ser locales en Mendoza –con la visita de Alemania y Bélgica-, esta vez toca jugar en el nuevo estadio que se construyó en Santiago del Estero por el certamen internacional. El cuerpo técnico de Las Leonas se decidió por las 22 jugadoras que viajarán a la provincia este lunes 12 de diciembre a disputar esta serie de Pro League que tendrá espacio entre el 13 y 18 de diciembre ante Países Bajos y Gran Bretaña.

La nómina cuenta con:

-Clara Barberi

-Cristina Cosentino

-Valentina Costa Biondi

-Bárbara Dichiara

-Bianca Donati

-Agustina Gorzelany

-Sol Lombardo

-Victoria Sauze

-Agostina Alonso

-Lucina Von der Heyde

-Eugenia Trinchinetti

-Sofía Toccalino

-Rocío Sánchez Moccia

-Valentina Marcucci

-Constanza Cerúndolo

-Milagros Fernández Ladra

-Julieta Jankunas

-Agustina Albertario

-María José Granatto

-Delfina Thome

-Pilar Campoy

-Jimena Cedrés

Los partidos que

irán por Star+:

13/12 Gran Bretaña vs. Países Bajos: damas a las 19 y caballeros a las 21:30 horas.

14/2 Argentina vs. Países Bajos: damas a las 19 y caballeros a las 21:30 horas.

15/2 Argentina vs. Gran Bretaña: damas a las 19 y caballeros a las 21:30 horas.

16/2 Gran Bretaña vs. Países Bajos: damas a las 19 y caballeros a las 21:30 horas.

17/2 Argentina vs. Países Bajos: damas a las 19 y caballeros a las 21:30 horas.

18/2 Argentina vs. Gran Bretaña: damas a las 19 y caballeros a las 21:30 horas.

El conjunto dirigido por Ferrara debutó en esta temporada de la competencia internacional, que reúne a los mejores nueve equipos del mundo, frente a Alemania y Bélgica en los encuentros disputados en Mendoza el pasado noviembre. Con dos victorias y dos empates -sin puntos bonus- Las Leonas mantienen el invicto desde el año pasado y lideran la tabla de la edición 2022-2023 con ocho puntos.

Sudáfrica regresa en la rama masculina

Es la primera vez que este torneo adopta el sistema de ascenso y descensos y para eso creó la Nations Cup, certamen que juegan ocho equipos y pelean por una única plaza en la próxima temporada de la Pro League 2023-2024. Este premio lo consiguió Sudáfrica, que en la temporada 2021-2022 formó parte de esta competencia –junto con Francia- por las bajas de Australia y Nueva Zelanda a raíz de la pandemia.

La primera edición de la Nations Cup masculina contó con la participaron Irlanda, Sudáfrica, Francia, Pakistán (Grupo A) y Corea, Malasia, Japón y Canadá (Grupo B). Los primeros dos de cada zona clasificaron a semis. Irlanda (1° A) jugó ante Malasia (2°B) y lo venció por 3 a 0, mientras que Sudáfrica (2°A) alcanzó la victoria ante Corea (1°B) en los penales. Así llegaron a la gran final.

En Potchefstroom, y ante su público, Sudáfrica luchó hasta el último minuto para mantener la victoria y lo logró.

Con un ajustado 4 a 3 sobre los irlandeses, festejaron en casa y se aseguraron estar entre los mejores equipos del mundo para seguir sumando experiencia. Los goles de Irlanda fueron de Shane O’Donoghue x2 y John McKee, en tanto que los de los locales los convirtieron el capitán, Dayaan Cassiem (2), Tevin Kok y Mustaphaa Cassiem.